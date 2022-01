Prévention du cancer du col de l'utérus : "La maladie pourrait être éliminée avec le dépistage"

Si vous êtes une femme entre 25 et 65 ans, vous avez peut-être reçu un courrier vous invitant à venir vous faire dépister contre le cancer du col de l'utérus. Invité de France Bleu Picardie ce mercredi en cette semaine européenne de prévention de la maladie, le Docteur Henri Foulques, chirurgien-obstétricien à la clinique Victor Pauchet d'Amiens et président de l'Ordre des médecins de la Somme indique que ce cancer pourrait "être effacé de la carte, éliminé" grâce au dépistage massif.

"C'est un cancer qui n'est pas connu de la population et qui touche quand même environ 3000 femmes par an en France : 1100 en meurent tous les ans. On peut dépister des lésions précancéreuses par le frottis, un prélèvement qui n'est pas douloureux : les techniques sont meilleures car avant on analysait seulement les cellules, maintenant on étudie aussi le papillomavirus", détaille le Dr Foulques. L'examen peut se dérouler à partir de 25 ans ; si deux premières analyses espacées d'un an sont normales, le dépistage a lieu tous les trois ans entre 25 et 29 ans ; puis tous les 5 ans entre 30 et 65 ans.

"Le cancer du col de l'utérus causé dans 90 % des cas par un virus sexuellement transmissible"

Le dépistage démarre chez les jeunes adultes, car "_le cancer du col de l'utérus est causé à 90 % par un papillomavirus qui est sexuellement transmissible_. Ce virus fait que 80 % de la population est au contact : 90 % d'entre eux s'en débarrassent, comme n'importe quelle maladie virale. Mais quand on diagnostique des lésions précancéreuses, on va les traiter et diminuer le risque de cancer ultérieurs", décrit le gynécologue.

Le dépistage contre le cancer du col de l'utérus reste assez peu répandu chez les femmes : 59 % des femmes entre 25 et 65 ans font un dépistage, elles sont plus nombreuses sur la tranche d'âge des 25/50 ans. Selon le Dr Foulques, ce taux n'est pas assez élevé, notamment en raison d'un manque d'information.

Examen gratuit chez un gynécologue, sage-femme ou médecin généraliste

Une fois le courrier reçu, de la part d'un centre de dépistage du cancer, la patiente doit renvoyer un bon et ensuite prendre rendez-vous chez un praticien - gynécologue, sage-femme ou médecin généraliste. L'examen est gratuit, aucun frais n'est à avancer.

L'autre pilier de la prévention contre le cancer du col de l'utérus, c'est la vaccination contre le papillomavirus avec le vaccin Gardasil. Celui-ci est proposé finalement dès l'adolescence : ce vaccin, à deux injections, est conseillé à partir de 12 ans, chez les filles comme chez les garçons. "On a déjà prouvé que cela diminue le risque de lésions pré-cancéreuses. On sait aussi que cela peut réduire de deux-tiers le nombre des cancers", conclut le Dr Foulques.