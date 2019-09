Prévention du suicide : "Il faut dire à la personne qu'elle compte pour nous" pour le docteur Michel Debout

Un sujet peut-être encore tabou à la une ce matin : le suicide, alors que 9000 personnes se donnent la mort chaque année en France. Michel Debout a fondé il y a 20 ans de l'association Loire Prévention Suicide.

C'est de moins en moins tabou de parler suicide grâce aux actions menées et à la prise de conscience de l'opinion. C'est d'abord un problème de santé publique accompagné par l'Observatoire du suicide créé il y a 5 ans qui touche les jeunes mais aussi les adultes jeunes. Ce n'est pas qu'un problème de choix personnel, c'est un problème collectif.

Il y a des causes à ces actes notamment chez les femmes. Le viol multiplie par 4 le risque suicidaire. Quand on sait que 12% des femmes déclarent avoir déjà été violée dans leur vie, cela veut que des millions de personnes peuvent être impactées par ces violences sexistes. On passe à l'acte quand on n'a pas moyen de faire entendre sa souffrance, son mal-être. Il faut dire à la personne qu'elle compte pour nous. Il faut lui dire qu'on veut la revoir. Lui donner rendez-vous.