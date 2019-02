Prévention du suicide chez les agriculteurs : la MSA Berry-Touraine a travaillé sur 35 situations de détresse en 2018

Châteauroux, France

Difficultés professionnelles, personnelles, familiales, économiques ou encore des problèmes de santé : en France, tous les deux jours, un agriculteur se donne la mort. La surmortalité par suicide chez les agriculteurs est 20 à 30% supérieure à la moyenne de la population. Dans les campagnes, les difficultés sont très souvent dissimulées, cachées et le suicide, un sujet tabou. Partant de ce constat, la Mutualité Sociale Agricole a mis en place au niveau national il y a quelques années, une cellule pluri-disciplinaire de prévention du suicide qui permet une prise en charge rapide des situations de mal-être ou de détresse psychologique qui lui sont signalées. Même si chaque situation est un cas bien particulier, on peut établir un "profitl type" de l'agriculteur en situation de mal-être.

Amandine Bisiaux, assistante sociale à la MSA Berry-Touraine Copier

En 2018, la MSA Berry-Tourraine (Indre, Indre-et-Loire et Loire-et-Cher) à travaillé sur 35 situations de détresse : 7 dans l'Indre, 16 dans l'Indre-et Loire et 12 dans le Loire-et-Cher. L'alerte a été donnée soit par les personnes concernées elles même ou alors par des proches, le conjoint ou même parfois les maires des communes. La MSA Berry-Touraine propose alors une aide où la notion de guichet unique prend tout son sens. L'agriculteur et ses difficultés font l'objet d'un traitement global : " Déjà, on peut commencer par verifier simplement l'ouverture des droits ; ça peut paraître peu de choses, mais vérifier que les droits RSA ou de prime d'activité sont ouverts, c'est déjà un plus parce que ça peut libérer des ressources". Amandine Bisiaux, assistante sociale à la MSA Berry-Tourraine ajoute : " On peut aussi apporter des secours financiers, on peut proposer aux exploitants de l'aide aux remplacements ou encore des séjours en vacances "répit ou encore une prise en charge d'aide psychologique"

"L'aide que peut apporter la MSA est importante" : Amandine Bisiaux, assistante sociale à la MSA Berry-Touraine Copier

Pour signaler un cas de détresse :

02.47.31.62.73 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

prevention.suicide@berry-touraine.msa.fr

Agri'écoute : 24h/24 au 09.69.39.29.19 (Prix d'un appel local)