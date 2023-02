Prévention du suicide : l'association Solidarité Paysans Bretagne à l'écoute des agriculteurs en difficulté

Dimanche 5 février, ce sera la Journée nationale de prévention du suicide. L'occasion de rappeler que malheureusement, la Bretagne est l'une des régions où le taux de suicide est le plus élevé en France. Les agriculteurs sont une profession particulièrement touchée. L'association Solidarité Paysans est là pour les aider. Son président en Bretagne Paul Renault était sur France Bleu Armorique ce jeudi 2 février.

ⓘ Publicité

France Bleu Armorique : Paul Renault vous êtes un ancien éleveur du pays de Vitré. Qu'est-ce qui fait déjà qu'on pense au suicide dans votre profession ?

Paul Renault: Il y a beaucoup d'éléments, sans doute, mais quelquefois un isolement qui devient progressif, qui serait peut-être aussi une perte de sens de son métier. Et puis des problèmes personnels, comme tout un chacun.

Parfois il y a aussi des dettes, des problèmes financiers, qui s'ajoutent...

Oui, mais c'est très compliqué de définir les raisons exactes. On ne peut pas donner un schéma précis du suicide. Souvent quand quelqu'un se suicide, on se demande pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête alors que tout va bien financièrement, dans sa famille. Est-ce que c'est quelque chose qui a craqué quelque part ?

Les bénévoles de Solidarité Paysans aident les agriculteurs à faire face à ces situations. Qu'est-ce que vous proposez concrètement ?

Il s'agit surtout d'une aide globale de la situation. Quand on rencontre le paysan, parce que c'est lui qui nous appelle, nous n'allons pas le chercher, on y va à deux personnes. Il y a un bénévole retraité ou un actif et une salariée de l'association.

Vous allez sur son exploitation ?

Oui, nous allons chez lui, et on essaie donc de faire le tour d'horizon, l'historique, de voir l'ensemble des choses qui ne vont pas. On ne s'arrête pas aux problèmes financiers, on s'intéresse aussi à la souffrance morale qui peut être un élément important. L'important pour nous, c'est de le remettre au centre de sa situation. On l'écoute, pour que ce soit lui ensuite qui va décider.

Vous pouvez lui proposer des solutions pour enlever certains de ces problèmes ?

Il y a beaucoup de choses à penser. On a des partenaires comme les assistantes sociales de la MSA qui règlent tout le problème de RSA par exemple. Pour le problème du logement, on travaille avec la Fondation Abbé Pierre. Autrement, il faut parfois penser à un changement de pratiques, de techniques. Mais tout ça se fait avec l'accord total du paysan. Il faut qu'il retrouve son autonomie, car quand les gens sont en difficulté, ils sont dans un isolement tel que tout le monde va laisser tomber, quoi qu'on dise. Et donc il faut qu'il reprenne goût à son métier, qu'il se dise "je suis capable de retrouver une place dans la société". C'est extrêmement important.

Est-ce que vous direz que c'est parfois difficile de faire parler les agriculteurs ?

Oui, c'est un milieu très taiseux. Dans un bourg, un village, on ne parle pas des gens en difficulté, on ne va pas parler avec quelqu'un en difficulté alors que ça se sait. Le milieu paysan est parfois très dur.

Est-ce que vous êtes inquiet de la période que nous vivons, de l'inflation ?

Oui, je crois que c'est très, très inquiétant parce qu'il y a beaucoup de gens qui, à 40, 45 ans, n'ont plus leur projet d'installation de paysans qu'ils ont eu avant 25 ans. Ils se rendent compte qu'ils sont à côté de la plaque, le modèle économique qu'on leur propose, ce n'est pas ça qui les intéresse. Ils veulent être des paysans qui travaillent, qui ont leur mot à dire. Alors qu'aujourd'hui, on leur demande de produire de plus en plus. Cela créé des difficultés.

Le numéro de prévention du suicide, accessible 24 h sur 24 : le 31 14.