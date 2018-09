Châteauroux, France

Dans l'Indre, le Codes 36, Comité départemental d'éducation pour la santé, appelle à allumer une bougie à 20h ce lundi soir en la mettant sur sa fenêtre ou son balcon, une action simultanée dans différents pays à travers le monde. En Berry les chiffres sont préoccupants : l'Indre est le cinquième département de France à avoir le taux de suicide le plus élevé.

50 à 60 suicides par an

Il y a environ 800 tentatives de suicide dans l'Indre par an et 50 à 60 suicides avérés. Ce sont les chiffres de l'INSEE qui datent de 2008. "Dans l'Indre, on est sûr une surmortalité par suicide de presque 28%, on est à 25% au niveau régional et 28% dans l'Indre", explique Annabelle Desaix du Codes 36.

Le suicide ne touche pas seulement les personnes âgées, mais de plus en plus les actifs. Dans le département, "on constate sur ces trois à quatre dernières années un rajeunissement qui glisse sur la tranche active 45-60 ans". Les facteurs de risque sont les mêmes qu'ailleurs : solitude, isolement, dépression, "du fait d'une perte d'emploi, d'un deuil difficile à faire, d'une maladie aussi dont on sait qu'on ne pas va guérir".

La meilleure des préventions, c'est d'en parler"

Pour en parler, le Codes de l'Indre se joint pour la troisième année consécutive à cette journée internationale de prévention du suicide. Le sujet est en encore tabou, particulièrement dans les campagnes. "En 2016 sur un secteur du département (la Brenne NDLR), on a voulu sensibiliser les élèves de troisième et de seconde à ces questions de mal-être, pouvoir repérer chez son camarade ce qui ne va pas..."

"Des responsables d'établissements n'ont pas souhaité participer à ces actions, parce que selon eux ça pouvait donner des idées à des élèves, donc il y a encore du travail". La meilleure des préventions c'est d'en parler, selon elle. Susciter l'échange, être à l'écoute, demander si l'autre a déjà eu des idées noires, il faut "oser" poser la question.

1.000 bracelets distribués

Cette année, le Codes de l'Indre a fait fabriquer 1.000 bracelets qui seront distribués à Châteauroux, La Châtre et Issoudun. Ce sont des bracelets jaunes en tissu, avec une inscription orange :"Le suicide n'est pas un choix, #parlons-en". A Châteauroux, ces bracelets seront distribués mercredi 12 septembre place de la République, en même temps que la collecte de l'EFS, l'Etablissement Français du sang dont le slogan est "sauvons des vies".