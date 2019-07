Prévention en montagne : une nouvelle brigade de gendarmerie lancée à Isola 2000

Avec les grosses chaleurs, vous êtes nombreux à choisir la montagne pour vos vacances. Conséquence, entre touristes et locaux, la population augmente dans les stations et petits villages. Pour assurer la sécurité et maintenir le contact, une nouvelle brigade de gendarmerie vient d'être lancée.

Alpes-Maritimes, France

Le lancement officiel de cette nouvelle "brigade de contact des vallées" a eu lieu vendredi dernier à Isola 2000. La station qui domine la vallée de la Tinée fait partie du vaste territoire à couvrir par cette nouvelle brigade, avec les vallées de la Vésubie et de l'Esteron.

Cette brigade de contact des vallées a été présentée vendredi dernier à Isola 2000 © Radio France - Maxime Bacquié

Cela représente une quarantaine de communes en tout, que vont sillonner jusqu'à la fin de l'été quatre gendarmes détachés de la compagnie de Puget-Thénier, commandé par le capitaine Gaash-Shenk. "Cette brigade travaillera les quatre derniers jours de la semaine, une journée sur une vallée, le lendemain sur une autre, en fonction de la demande et de l'affluence. _L'objectif c'est de revenir au fondement de la gendarmerie nationale, c'est la relation avec les commerçants, les habitants, les élus, chose qu'on a perdu parce qu'on n'a pas toujours le temps_. Donc là on a bloqué ces quatre personnels jusqu'à fin août de façon à ce qu'ils ne fassent que ça."

Un relâchement de la vigilance à la montagne

Du contact donc, de la prévention aussi, auprès de la population et des touristes, qui sont de plus en plus nombreux l'été en montagne. Le nombre de lits réservés au mois d'août à Isola 2000 atteint par exemple un taux de 35 %, plus que les années précédentes, la canicule n'étant pas étrangère à cette tendance. Mais le maréchal Richard, responsable de cette nouvelle brigade de contact des Vallées, constate un certain relâchement de la vigilance à la montagne. "_On a pas mal de vol à la roulotte dans des voitures, avec des vitres brisées parce qu'on laisse les sacs bien apparents_. Les gens ont l'impression qu'il ne peut rien arriver à la montagne. Alors il faut qu'on se fasse voir et qu'on soit à des endroits qui surprennent les gens."

Le dispositif Tranquillité vacances élargit

Du "bleu" en station, ça rassure en tout cas ce commerçant, qui gère un magasin de sport ouvert cet été à Isola 2000. "Cela permet d'avoir un climat de vacances qui est serein avec des parents qui laissent leurs enfants se promener sans crainte. Et puis en tant que commerçant on sait qu'on a une présence gendarmerie, c'est agréable pour nous."

A noter que cette brigade n'a pas vocation à recueillir les plaintes. Elle va en revanche permettre d'élargir le dispositif "Tranquillité Vacances" à ces trois vallées. Il suffit de s'inscrire sur internet pour que ces quatre militaires aillent jeter un œil chez vous pendant votre absence. Pour tout autre signalement il faut passer par le 17.