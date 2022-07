Prévention estivale sur la Côte d'Azur contre l'alcool, le tabac et le cannabis

Voilà 21 ans qu'existe la "campagne estivale de prévention des conduites à risques en milieu festif". Menée par la Mutualité Française Sud, elle consiste à être présent sur les évènements musicaux majeurs de l'été; auprès des jeunes. La campagne se déroulera jusqu'en septembre. Par des stands et par une présence humaine, tous les sujets sensibles sont abordés. Le thème de la santé sexuelle, des conduites addictives, de la consommation de produits psychoactifs et même les risques auditifs. "En France, les niveaux de consommation de certaines substances psychoactives demeurent élevés chez les adolescents" explique la Mutualité Française Sud. les trois principaux produits sont l'alcool, le tabac et le cannabis. Ce dernier étant plutôt consommé pendant la période lycéenne. En 2019, selon l'OFDT (Observatoire français des drogues et des tendances addictives), le rang de la France en Europe pour ces 3 produits les plus consommés parmi les 15-75 ans était 2ème pour le cannabis, 4ème pour l'alcool et 5ème pour le tabac. La campagne a donc du pain sur la planche et la prévention malheureusement de beaux jours devant elle.