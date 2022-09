Prévention : pour la première fois, un exercice de crue a eu lieu sur le canal d'Orléans

8h15, ce mardi 27 septembre, un mail arrive sur l'ordinateur de Didier Roch, le directeur délégué de gestion de crise au Département du Loiret : "C'est une pré-alerte, il y a un risque fort de crue du canal d'Orléans, Météo France prévoit 110 mm de pluie continue sur cinq jours", découvre-t-il à l'écran. La cellule de crise est immédiatement mise en place, dans les locaux du Département, avenue des droits de l'Homme, à Orléans.

Le traumatisme de 2016

En l'occurrence, l'alerte est fictive : il s'agit seulement d'un exercice. Et c'est une première dans la longue histoire du canal d'Orléans - ni l'Etat, précédent propriétaire de l'ouvrage, ni le syndicat mixte, à qui avait été alors confiée la gestion du canal, n'avaient cru bon d'organiser ce genre d'exercice. Mais depuis, il y a eu les inondations de mai-juin 2016, aggravées par la crue du canal d'Orléans : 21.000 sinistrés et 255 millions d'euros d'indemnisations versées par les assurances dans le Loiret... Depuis aussi, le Département du Loiret est devenu propriétaire du canal (officiellement en novembre 2021).

La cellule de crise installée ce mardi dans les locaux du Département du Loiret, avenue des droits de l'Homme à Orléans © Radio France - François Guéroult

Pour éviter qu'une telle catastrophe se reproduise, le Département a entamé un important programme de travaux, à la fois pour installer des capteurs et pour moderniser les écluses. "Il est difficile, voir impossible, d'éviter une crue, précise Yves Bergot, le responsable du service Canaux et environnement au Département du Loiret. En 2016, le canal aurait de toute façon débordé en raison de l'ampleur des précipitations, 3 fois plus que ce qu'il peut contenir. En revanche, on peut faire des travaux pour mieux prévoir la crue et pour en réduire l'impact : c'est ce que nous avons commencé à faire."

Pour suivre en temps réel la montée des eaux, 21 capteurs ont ainsi été installés, sur le versant Loire du canal, mais aussi sur les étangs qui l'alimentent ; d'autres seront mis en place sur le versant Seine. Quant aux écluses, sept ont été ciblées comme stratégiques ; leur rénovation inclut l'ajout de clapets, qui permettraient d'évacuer l'eau. L'écluse de Vitry-aux-Loges a déjà été équipée ; doivent suivre l'an prochain les écluses de Pannes et de Châlette-sur-Loing, puis d'ici 2026, celles de Mardié-Donnery-Combleux - soit au total un programme de 14 millions d'euros d'investissements.

Un exercice qui en appellera d'autres

"Mais il n'y a pas que les aménagements, il faut aussi développer la culture du risque, insiste Maud Michel, chargée de mission risques majeurs au Département. Le Département peut agir sur les ouvrages, donner des informations, mais cela doit être relayé par les communes, c'est vraiment un travail collectif. Et c'est aussi pourquoi il faut faire ce genre d'exercice, et le faire régulièrement." Le rythme reste à définir : cela pourrait être tous les deux ou trois ans - sachant que l'exercice inondations de Loire, sous la responsabilité de la préfecture, revient tous les cinq ans.

L'exercice de ce mardi concernait la partie du canal d'Orléans située entre Combreux et Orléans © Radio France - François Guéroult

L'exercice de ce mardi n'était en soi pas vraiment spectaculaire, puisqu'il n'y a pas eu d'évacuations ni d'opérations grandeur nature sur le terrain : l'objectif était surtout d'éprouver le protocole d'alerte. Mais cela a tout de même mobilisé une cinquantaine de personnes, et neuf communes ont été associées : Combreux, Vitry-aux-Loges, Fay-aux-Loges, Donnery, Mardié, Chécy, Combleux, Saint-Jean-de-Braye et Orléans. L'occasion de s'apercevoir que le plan communal de sauvegarde n'est pas tout à fait validé à Donnery. Un bilan plus exhaustif sera dressé mi-novembre.