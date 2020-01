Prévention routière : à Châteauroux, des ateliers ludiques pour tester sa vigilance par tous les temps

Châteauroux, France

Des plots, des lunettes embuées, un "réactiomètre" et bien sûr une voiture. C'est une partie de l'attirail qui vous attend pour tester votre vigilance sur la route. Et que ce soit au volant ou à pied, tout rappel est bon à prendre. Notamment sur un circuit dédiée à la gestion de la fatigue proposée par une équipe d'étudiants de l'IUT et des bénévoles de la prévention routière de l'Indre.

"Ce sera à pied avec un masque de ski et un effet fatigue dessus", précise Laurie Bouthegourd, étudiante et co-animatrice des ateliers. "Il y aura un parcours à faire et à la fin, vous devrez lancer une balle dans une poubelle, et ça vous montrera l'effet de la fatigue sur votre corps. Vous serez aussi lesté avec des poids pour être vraiment en condition. Tout ça pour montrer l'impact sur les réflexes et le champ de vision des personnes."

Sensibiliser à la neige, à la pluie et au brouillard

Les cinq étudiants veulent aussi mettre l'accent sur les intempéries, parfois négligées dans les campagnes de prévention. Il y a pourtant urgence à sensibiliser sur ce thème selon eux. Surtout en ce moment, où le brouillard a tendance à s'installer. "A l'IUT, on a fait un questionnaire, et on posé notamment cette question : par temps de brouillard, sur autoroute, à quelle vitesse faut il circuler ? Normalement, c'est 50 km/h mais peu de personnes avaient la réponse", regrette Laurie Bouthegourd. "Dans mes souvenirs, dans le livret du code, on en parle succinctement mais au quotidien c'est toujours des sensibilisations par rapport à la consommation d'alcool, 'Sam c'est celui qui ne boit pas', mais on ne parle jamais de la fatigue ou des intempéries.

Il faut dire que l'alcool est responsable de près d'un tiers des personnes tuées sur la route, néanmoins la fatigue et les intempéries peuvent être des facteurs importants d'accidents quand on ne maîtrise pas les risques au volant. "Ça représente peu de morts sur nos routes, mais c'est toujours des morts. Et un mort c'est déjà un mort de trop", conclut-elle.