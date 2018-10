Des habitants de Prigonrieux répondent à l'appel du mouvement "Nous voulons des coquelicots". Un rassemblement est prévu ce vendredi 5 octobre à 18H30, comme dans 375 autres villes et villages de France. Le but : dire stop aux pesticides.

Prigonrieux, France

22 personnes suivent la page Facebook "Nous voulons des coquelicots à Prigonrieux". Ça ne paraît pas beaucoup, mais ce n'est que le début d'une mobilisation que Cyril Boitrel aimerait voir grandir dans les mois qui viennent.

C'est lui qui a relayé l'appel des coquelicots dans son village. "De mon côté, j'ai des personnes qui ont été touchées par le cancer, et on sait parfaitement qu'il y a des liens avec les pesticides. Je pense qu'on ne peut plus rester comme ça sans rien faire." explique-t-il. Alors il a voulu prendre part au mouvement lancé parFabrice Nicolino dans Charlie Hebdo. Cyril Boitrel espère voir une cinquantaine de personnes se rassembler devant la mairie de Prigonrieux.

375 villes et villages français répondent à l'appel

En France, 375 événements sont prévus. En Dordogne, un rassemblement est prévu place Francheville à Périgueux, un autre devant la mairie de Thiviers. Des manifestations devraient suivre tous les premiers vendredis de chaque mois, "pendant deux ans" espère Cyril Broitel, parce que "ce n'est pas dans trois ans, ni dans cinq ans. Maintenant, il faut qu'on arrête les pesticides."

►►► Toutes les infos sur le mouvement "Nous voulons des coquelicots"