Primagaz : manifestation d'une trentaine d'habitants de Druye devant Tours Métropole

Une trentaine d'habitants de Druye a manifesté hier soir devant Tours Métropole. Leur commune doit accueillir, d'ici 3 à 5 ans, l'usine Primagaz qui est actuellement à St Pierre-des-Corps.

Le conseil des élus de Tours-Métropole a été un peu perturbé hier soir. Quand les élus sont arrivés, ils étaient attendus par une trentaine d'habitants de Druye, qui formaient une haie d'honneur. Leur commune doit accueillir, d'ici 3 à 5 ans, l'usine Primagaz qui est actuellement à St Pierre-des-Corps.

Cette usine est classée Séveso 2 et quelques habitants ont décidé de faire entendre leur opposition à l'arrivée de cette activité dangereuse près de chez eux.

Druye, c'est une commune rurale, on a acheté ici pour le confort de vie - Un membre du collectif

L'échéance pour Primagaz, c'est 2021. Ils doivent quitter St Pierre-des-Corps avant cette date et on compte se mobiliser. Selon les habitants, ce déménagement aura un impact sur l'immobilier. Il peut aussi y avoir des accidents. Pas forcément au niveau de la cuve, mais des camions. On nous annonce 15 à 20 camions par jour, c'est pas anodin sur des petites routes de campagne.

Une trentaine d'habitants de Druye a manifesté devant Tours Métropole © Radio France - Boris Compain

Par ailleurs, une autre manifestation a eu lieu lundi soir devant le siège de la Métropole, aux Deux Lions : une dizaine d'habitants de Ballan-Miré ont déployé une banderole contre la construction d'un lotissement de plus de 300 logements.