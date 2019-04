Primark a ouvert ses portes à Bordeaux Lac

L'enseigne irlandaise de prêt-à-porter et de décoration a ouvert un magasin dans le centre commercial Bordeaux Lac ce vendredi matin.

Bordeaux, France

L'ouverture du magasin était très attendue par les bordelais. Certains se sont levés très tôt pour être les premiers dans la file d'attente.

Environ 1 500 personnes ont investi le magasin 30 minutes après l'ouverture. © Radio France - Louise Buyens

La boutique de 4 100 mètres carrés s'étend sur deux étages et propose des vêtements et de la décoration à des prix imbattables. Des t-shirts à 3 euros, des ensembles de pyjama à 13 euros ou encore des produits dérivés de Disney ou Game of Thrones pour une dizaine d'euros... Des tarifs qui attirent la clientèle. 30 minutes seulement après l'ouverture des portes du magasin, il y avait déjà 1 500 personnes dans les rayons.

297 emplois en CDI

Nathalie Delattre, la sénatrice de Gironde, se félicite des emplois générés par l'ouverture de l'établissement.

👕🕶 Inauguration de @Primark à @Bordeaux@AuchanLac : une réussite pour l’emploi local et un beau travail avec la @MDEBORDEAUX. Pas moins de 297 CDI, 1/2 habite Bordeaux et 70% étaient éloignés de l’emploi. Une locomotive de plus pour le quartier de Bordeaux Maritime ! Merci ! pic.twitter.com/ExZchtfXsf — Nathalie Delattre (@n_delattre) April 12, 2019

Le centre commercial de Bordeaux Lac accueille 10 millions de visiteurs par an. Avec l'arrivée de Primark, l'établissement compte augmenter ce chiffre de 1,5 million.