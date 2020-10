Prime aux aides à domicile de la Loire : "il ne faut pas me demander des choses que je ne pourrai pas tenir"

Emmanuel Macron l'a dit une nouvelle fois en annonçant le couvre-feu mercredi 14 octobre : les collectivités locales ont un rôle clé dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus et dans la relance de l'économie. Le président s'en est d'ailleurs remis à elle pour décliner un plan local pour accompagner les entreprises touchées par cette nouvelle mesure mais pour le président du conseil départemental de la Loire Georges Ziegler, l'Etat en demande beaucoup trop sans aider financièrement.

Face aux indicateurs de l'épidémie qui se dégradent, Georges Ziegler se dit inquiet, "comme tous les Ligériens. Je crois qu'il faut qu'on observe les règles de sécurité, qu'on se sert les coudes tous ensemble et que tous ensemble on se sorte de cette saloperie de covid." Il appelle d'ailleurs une nouvelle fois les agents du département à se mobiliser pour téléphoner aux personnes isolées, comme pendant le confinement. "C'est au département d'aidé nos aînés, ceux qui sont seuls. Pendant la crise du covid, il y a eu beaucoup de morts qui sont survenus à cause de la maladie mais il y en qui sont survenus à cause du glissement, de se sentir seul, isolé, inutile et les gens se laissaient partir."

La crainte de voir de plus en plus de Ligériens sans emploi

Il y a donc eu le confinement au printemps et désormais le couvre-feu qui frappe de nouveau la restauration et le monde culturel. Georges Ziegler redoute de voir encore augmenter le nombre de demandeurs du RSA. "Ce serait d'abord une très mauvaise affaire pour le département, parce que moi je souhaite que la totalité des Ligériens et des Ligériennes aient un emploi. Aujourd'hui, le nombre de bénéficiaires du RSA est en forte augmentation." Entre mars et septembre 2020, 1.600 personnes de plus ont demandé le RSA, financé à un peu plus de 50% par le département.

L'Etat a laissé les conseils départementaux décider d'une prime ou non pour les aides à domicile mobilisées pendant le confinement. Jusqu'ici, Georges Ziegler ne s'est pas prononcé, "parce que je ne veux pas me prononcer sur quelque chose que je ne suis pas sûr de tenir. Pour donner de l'argent, il faut l'avoir. J'attends la fin de l'année et je verrai au vu de ce qu'il restera ce qu'on peut faire mais il ne faut pas me demander d'aller faire des choses que je ne pourrai pas tenir." Il souligne toutefois que le département a versé 1,3 million d'euros aux associations d'aide à domicile pendant le confinement même si elles ne pouvaient pas assurer l'ensemble de leur prestation.

Le problème pour l'élu, c'est que "l'Etat se décharge sur nous de tout un tas de contraintes financière. Je regrette, c'est l'Etat qui décide et c'est nous qui payons. On a tout un tas de dépense qui ne sont pas de notre fait."