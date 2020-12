Prime de Noël : près de 6000 insulaires concernés

La prime de Noël est versée par les CAF et les MSA entre le 11 et le 14 décembre 2020. Elle bénéficie aux allocataires de l’Allocation de solidarité spécifique (ASS), de l’allocation équivalent retraite (AER), de la prime d’activité ou du revenu de solidarité active (RSA) qui assure en France un minimum aux personnes sans ressources. Une prime qui devrait avoir moins d’impact que d’habitude en raison de la crise économique actuelle et ce pour deux raisons : d'abord parce que son montant ne devrait pas être revalorisé et ensuite parce que le nombre de bénéficiaires devrait lui augmenter. Selon la CAF de Corse, 5 649 personnes allocataires des minimaux sociaux en ont bénéficié dans l’île l'an passé mais ce chiffre pourrait être plus important cette fois : le seul nombre d'allocataires du revenu de solidarité Active (RSA) a augmenté en novembre et décembre de 10 %, ce qui ferait donc déjà 10 % de personnes éligibles en plus en cette fin d'année, sans compter ceux qui bénéficient des autres allocations mentionnées ci-dessus.

DE 152 euros à 381,12 euros voire plus ...

"Il y a eu beaucoup de maintien de droits même si certains sont descendus d'un cran avec la crise, notamment pour ceux qui vivent de petits boulots » explique la direction de la CAF de Corse. Les montants de cette prime liée à la précarité devraient être les mêmes qu'en décembre 2019 :

- 152,45 euros pour une personne seule et sans enfant

- 228,67 euros pour un couple sans enfants ou une personne isolée avec un enfant

- 274,41 pour trois personnes

- 320,14 euros pour un couple avec deux enfants

- 335,39 pour 4 personnes isolées avec 3 enfants

- 381,12 euros pour un couple avec 3 enfants.

Une prime jugée comme très importante et utile par les responsables des œuvres caritatives comme les Resto du Cœur, le Secours Populaire ou la Croix Rouge, des bénévoles en contact quasi quotidien avec ce public.