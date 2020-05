Prime, don de RTT, hommage le 14 juillet...Le gouvernement multiplie les gestes en direction des soignants

Le gouvernement multiplie les gestes et les annonces en direction des personnels soignants. En matière de rémunération, "la prime aux soignants et au personnel non-médical des hôpitaux sera versée, probablement sur les paie de mai ou de juin" a indiqué ce mercredi la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye. Cette prime, exemptée d'impôts et de cotisations sociales, sera d'au moins 500 euros pour tous les membres du personnel hospitalier et de 1.500 euros pour ceux travaillant dans des établissements ou services accueillant des malades du Covid-19.

Prêt à donner des jours de congés aux soignants ?

En matière de congés, la ministre du Travail Muriel Pénicaud se dit favorable au don de RTT aux personnels soignants pour les soulager. La proposition émane de plusieurs députés LREM. Le don de RTT ou de jours de congés est déjà possible dans un certain nombre de cas.

Enfin, le président Macron souhaite que "la fête nationale du 14-Juillet soit une occasion supplémentaire de manifester l'hommage et la reconnaissance de la Nation à tous ceux qui se sont engagés dans la lutte contre le Covid-19".

La colère des soignants est toujours là

Les annonces sont fortes mais vont-elles suffire à apaiser la colère des personnels soignants, exprimée en vain pendant des mois et mise entre parenthèses depuis le début de l'épidémie ? Rien n'est moins sûr. Les syndicats de soignants insistent tous les jours sur la nécessité d'augmenter réellement les salaires, de revaloriser les carrières et de reconstruire notre système de santé.

La banderole installée par deux syndicats devant l'entrée du centre hospitalier d'Avignon en dit long sur la méfiance et les inquiétudes des "héros" d'aujourd'hui, acclamés tous les soirs à 20 heures... Quelles perspectives pour demain ? Y aura-t-il un avant et un après pour la santé publique et pour nos hôpitaux ? Le directeur du C.H Avignon nous donnera son sentiment ce jeudi matin sur France Bleu Vaucluse. Jean-Noël Jacques sera l'invité de la rédaction en direct à 7h45.