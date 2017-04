Primeurs à Saint-Emilion : "On reçoit 15 ou 20 pays !"

Les dégustations primeurs se terminent ce jeudi dans les vignobles Bordelais. Depuis dimanche dernier plus de 6 000 professionnels du vin se sont réunis pour goûter et juger le millésime 2016 des grands crus. A Saint-Emilion dans le Libournais, certains viennent du monde entier.

"Moi je viens de Californie !" explique Gabriel, un viticulteur américain venu découvrir les primeurs au château Fonroque. Comme lui, de nombreux professionnels goûtent, discutent et notent les vins.

"Cela nous donne une impression générale de ce que sera le vin une fois qu'il aura atteint sa maturité, explique Julian, importateur de vins en Angleterre et aux Etats-Unis. Et ça nous permet aussi de savoir ce que les gens peuvent potentiellement acheter...et savoir vers quels vins s'orienter".

Un brassage apprécié par les professionnels

A l'heure du déjeuner, les terrasses de Saint-Emilion se remplissent de journalistes, négociants ou courtiers étrangers."On se réunit autour d'un verre de vin et on refait le monde, déclare René, professeur à l'école hôtelière de Lausanne en Suisse. C'est ce qui fait entre autres la force de la France lorsqu'on parle du vin : le fait qu'on reçoive ici le plus grand nombre nationalités différentes."

Les terrasses se remplissent à l'heure du déjeuner. © Radio France - Mélanie Juvé

Dans la salle des Dominicains, il y a plus de 400 références de vins proposées à la dégustation. "Depuis notre tout petit coin de Saint-Emilion on reçoit 15 ou 20 pays différents ! s'exclameXavier David Beaulieu, vigneron au château Coutet. On a des Américains, des Hollandais, des Belges, des Norvégiens.... et j'en oublie ! Alors on fait semblant de parler leur langue, on parle l'anglais du routard, et ça marche à peu près !"

La place du marché. © Radio France - Mélanie Juvé

En ce qui concerne le millésime 2016, la plupart des professionnels étrangers sont unanimes : il promet d'être "exceptionnel" !