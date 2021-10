A La Rochepot en Côte-d'Or des habitants de Nolay sauvent une vieille statue aux enchères

Ce boudha s'est arraché pour plus de 50 000 euros alors que sa mise à prix était de 5 000 euros, l'identité de son acquéreur n'a pas été dévoilée

Le montant de la vente du mobilier du château de La Rochepot, commune rurale de 290 âmes dans l'arrondissement de Beaune, ne devrait être connu que dans le courant de la journée de ce lundi. Les habitants du village se sont mobilisés sans succès depuis plusieurs jours contre ce que certains qualifiaient de "dilapidation du patrimoine". Il faut dire que ce château qui surplombe la commune a appartenu au président Sadi Carnot et sa famille.

La mobilisation des habitants de La Rochepot n'a pas permis d'empêcher cette vente aux enchères © Radio France - Thomas Nougaillon

Un commissaire-priseur de la région au marteau

Un bien immobilier qui est passé en 2015 aux mains d'un homme d'affaire Ukrainien arrêté en 2018 par Interpol après plusieurs scandales de corruption. Cette vente aux enchères sur ordonnance du tribunal de commerce a été menée par un commissaire-priseur beaunois, maître Grégoire Muon.

Ce très cher Bouddha !

Parmi les pièces les plus emblématiques figurait une statue en bois de Bouddha qui aurait été offerte par la dernière impératrice de Chine au président Sadi Carnot lors d'un voyage diplomatique et alors que ce dernier n'était encore que ministre des travaux publics. Cette pièce mise à prix 5 000 euros est partie pour dix fois plus : 52 000 euros. La nationalité de l'acquéreur n'a pas été révélée. "C'est confidentiel" a répondu à France Bleu Bourgogne une source bien informée.

Le château de La Rochepot surplomble le village il fut pendant des années le troisième monument le plus visité de Bourgogne avec 30 000 visiteurs annuels © Radio France - Thomas Nougaillon

La mobilisation des paroissiens de Nolay paye

L'Etat via le ministère de la culture a préempté 4 ou 5 oeuvres classées au titre des monuments historiques et qui devront donc rester en France. Et parmi les belles histoires de cette vente -car il y en a eu- un collectif de la paroisse de Nolay a réussi à racheter une statue de la Vierge à l'Enfant pour 5 000 euros ! Ses membres se sont cotisés pour arracher cette oeuvre du XVe siècle à la vente. Elle restera donc dans notre région.