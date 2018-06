Encourager la population à être vigilante et à informer les gendarmes dès qu’un fait anormal est constaté, c’est le principe de la Participation citoyenne. Lundi, Pringy Annecy-le-Vieux et Meythet ont passé une convention avec la gendarmerie pour mettre en place ce dispositif.

Haute-Savoie, France

"L’objectif n’est pas de former des milices dans les quartiers." Le patron des gendarmes haut-savoyards est clair. "Cette Participation citoyenne consiste à informer les habitants volontaires sur les problématiques de sécurité et sur nos attentes", détaille le colonel Frédéric Labrunye. C’est aussi expliquer à ces paires d’yeux supplémentaires ce dont les gendarmes ont besoin.

"Souvent on nous appelle pour dire : j’ai vu un véhicule louche ! Mais cela ne veut rien dire. Nous avons besoin au minimum d’une couleur, d’une marque et si possible d’une immatriculation." - Colonel Frédéric Labrunye, commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Savoie.

Lutter contre les cambriolages

Dans les semaines à venir, les mairies déléguées de Pringy Annecy le vieux et Meythet (toutes les trois font partie de la commune nouvelle d'Annecy et sont en secteur gendarmerie) vont organiser des réunions d’informations. Les gendarmes y détailleront leurs besoins. Le maire de Pringy croit aux effets bénéfiques de cette Participation citoyenne. "Nous avons régulièrement des problèmes de cambriolages, reconnait Jean-François Piccone. On est persuadé que ce lien qui pourrait exister entre les riverains grâce à cette Participation citoyenne pourrait faire baisser le nombre de ces vols."