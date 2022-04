Printemps de Bourges : un Centre opérationnel départemental pour sécuriser le festival

Comme le reste de la ville, la salle de crise de la préfecture du Cher se met au rythme du Printemps de Bourges en cette fin avril. Cette semaine, elle est transformée en Centre opérationnel départemental, chargé de la sécurité sur l'ensemble des sites. C'est la première année qu'il est déployé.

"Plus rapide que si on communiquait juste par téléphone"

Dans cette salle, les services de l'État (préfecture, Sdis, police nationale), les organisateurs du Printemps et la protection civile, se réunissent pour veiller au bon déroulement du festival, tous les soirs dès les premiers concerts, et jusque tard dans la nuit. Des caméras ont été installées dans les salles de concert, comme le W ou la halle aux Blés, afin de surveiller les entrées et sorties, mais aussi "d'aider les équipes sur place à anticiper les mouvements des festivaliers" explique Agnès Bonjean, directrice de cabinet. Tous les services sont aussi en lien radio constant avec les personnels sur site.

à lire aussi "Revivre des concerts comme avant": les festivaliers heureux de retrouver le Printemps de Bourges

Toute difficulté remonte ici et est gérée en inter-services très rapidement, plus que si on était juste au téléphone

Et par difficulté, on parle évidemment des éventuels mouvements de foule ou malaises, mais pas seulement. "Jeudi soir, il y a eu une petite coupure d'électricité sur les rives d'Auron en fin de soirée. On a fait le lien immédiatement avec la mairie pour la réparer" raconte la directrice de cabinet.

Et pour faciliter encore l'action des services , de grandes cartes quadrillées sont affichées sur les murs de la salle, indiquant aussi les issues de secours, les accès pompiers... Une façon de donner avec encore plus de précisions les informations aux personnels sur place.

Des cartes quadrillées des différents site du Printemps de Bourges sont affichées dans la salle, pour permettre d'aiguiller de façon très précise les équipes sur place. © Radio France - Marie Dorcet

Au besoin, les militaires de l'opération Sentinelle, les douanes ou encore l'ARS peuvent aussi intégrer le COD. Jusqu'à présent, aucun incident majeur n'a été signalé, festivaliers et professionnels ont pu profiter des événements. Et même si le week-end, et notamment les vendredi et samedi soirs sont parfois plus agités, les services ne sont pas inquiets.