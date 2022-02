Prisca, une labrador de deux ans, redonne confiance à des enfants placés à Louvigné

La maison d'accueil d'urgence de Louvigné a une résidente un peu atypique depuis quelques mois. Prisca, une labrador de deux ans, vit avec les huit enfants et adolescents placés et hébergés dans cette structure gérée par le Conseil départemental de la Mayenne. Cette méthode s'appelle la médiation animale : cela permet de redonner confiance aux jeunes, de libérer la parole ou encore d'apaiser des tensions.

Revaloriser des jeunes en difficulté grâce à la médiation animale

Prisca a le profil idéal pour vivre aux côtés d'enfants et d'adolescents placés : elle a été choisi par Gérard Pousset, un éducateur canin qui travaille au sein de l'association Les Chiens d'éveil d'Anjou, à Angers. "Les enfants bougent beaucoup, donc il faut un chien très zen qui soit joueur, mais en même temps qui monte pas en excitation. Il faut un chien qui soit très calme avec un fond calme, comme Prisca", détaille ce formateur en médiation animale.

Les huit jeunes qui vivent dans cette maison d'accueil ont entre 7 et 17 ans et et ils sont ravis. "Quand on va les chercher à l'école, la première question, c'est : est-ce que Prisca est encore là ? Donc ils n'ont qu'une hâte, c'est de l'avoir", sourit Rodolphe Cuguen, l'éducateur spécialisé de la maison d'accueil d'urgence de Louvigné.

Rodolphe Cuguen et Anthony Jeudy sont éducateur spécialisé et animateur au sein de la maison d'accueil d'urgence de Louvigné. © Radio France - Maïwenn Bordron

Prisca nous aide, c'est comme une collègue.

Rodolphe Cuguen, éducateur spécialisé

Rodolphe Cuguen le voit au quotidien, la médiation animale fonctionne très bien. "Ça va passer par la valorisation du jeune, la prise de parole. Ça va libérer la parole, entraîner la confiance, la confiance envers l'animal et envers l'adulte aussi", décrit l'éducateur spécialisé. Prisca est hébergée chez un salarié de la structure, car la labrador ne doit pas rester dormir à la maison d'accueil. "Le chien arrive le matin et repart le soir avec son maître. Il a une vie de famille, ce qui fait qu'il garde en permanence un très bon équilibre. C'est important aussi de faire les petites coupures. Il ne faut pas que les chiens soient là systématiquement, comme "les meubles", c'est du bien être animal fait", explique Gérard Pousset, l'éducateur canin de l'association Les Chiens d'éveil d'Anjou.

"Prisca n'est pas leur animal mais l'animal de la maison"

Les enfants placés dans cette structure sont hébergés à Louvigné parfois une seule nuit, ou 72 heures. "Ça peut aussi aller de 3 à 6 mois, renouvelables une fois", précise Christophe Cuguen. Les salariés de la maison d'accueil sont aussi là pour

"Ils savent qu'ils sont là temporairement et que le chien fait partie de la maison. On fait attention aussi à ce qu'il n'y ait pas une trop grosse rupture, qu'ils ne s'accrochent pas trop non plus : ce n'est pas leur animal, c'est l'animal de la maison", précise Anthony Jeudy, qui travaille comme animateur au sein de la maison d'accueil. Prisca devrait rester une dizaine d'années environ à la Maison d'accueil d'urgence de Louvigné

Je pense qu'elle a ce regard noir de labrador qui fait qu'on fond assez rapidement.

Anthony Jeudy, animateur