Rencontre avec Priscille Deborah, première Française à avoir été équipée d'un bras bionique à Nantes

Pour la deuxième fois, un patient amputé va être opéré ce vendredi, à la clinique Jules Verne de Nantes, pour être équipé d'un bras bionique. Il y a un peu plus de deux ans, Priscille Deborah a été la première Française à subir cette même opération. Elle témoigne sur France Bleu Loire Océan.

Pour la deuxième fois à Nantes, ce vendredi 19 mars, un patient amputé va être opéré à la clinique Jules Verne pour lui permettre d'être équipé d'un bras bionique. C'est-à-dire que le chirurgien, Edward de Keating Hart, va réveiller les nerfs qui sont en sommeil depuis l'amputation pour leur permettre, via les muscles restants, de faire fonctionner ce bras mécanique de précision.

Il y a un peu plus de deux ans, Priscille Deborah a été la première Française a être opérée, déjà à la clinique Jules Verne de Nantes, pour pouvoir utiliser un bras bionique. Elle était l'invitée de France Bleu Loire Océan ce vendredi.

Deux ans de rééducation

C'est après un "accident de la vie", comme elle dit, que Priscille a été amputée des jambes et du bras droit. À ce moment-là, elle a, en quelques sortes, repris sa vie de zéro. En faisant tout pour être la plus autonome possible. "J'essayais de compenser la perte de mon bras avec mes dents, en coinçant les choses sous mon aisselle", raconte-t-elle sur France Bleu Loire Océan. Pendant longtemps, elle a préféré se débrouiller mais "ce n'était pas pratique". Surtout que des problèmes de canal carpien se sont développés.

En 2013, Priscille décide donc de se lancer dans un long combat pour avoir une prothèse bionique : "On en a parlé avec mon orthoprothésiste nantais. On a mis cinq ans pour importer cette technique en France qui existe depuis 15 ans aux Etats-Unis. Ensuite, il y a eu l'opération en 2018, puis deux ans de rééducation à raison d'une semaine par mois."

Une nouvelle vie

La prothèse bionique de Priscille se contrôle par la pensée : "Il y a un capteur pour chaque mouvement. Le cerveau pense à un mouvement et la prothèse l'exécute. Moi je peux faire cinq mouvements : fermer la main, ouvrir la main, plier et déplier le coude et tourner le poignet dans un sens ou un autre." Grâce à cette prouesse, elle récupère "un bras pour la vie quotidienne." Les choses devenues difficiles redeviennent simples.

Elle peut se servir de ses deux mains pour, par exemple, couper de la viande, ouvrir un pot de confiture, choses pour lesquelles elle avait besoin d'aide. Elle a retrouvé "les gestes et la rapidité d'un valide". "Cette prothèse me permet aussi d'exercer ma profession, car je suis artiste peintre. Je vais en plus me mettre au badminton", explique-t-elle.

Ça veut dire l'intégration de la personne handicapée dans la société, dans la vie professionnelle aussi. - Priscille Deborah

Le frein à tout ça, c'est le coût de la prothèse. "C'est un protocole très coûteux, explique-t-elle. C'est pour ça qu'on le médiatise, pour essayer d'interpeller les pouvoirs publics et l'assurance maladie. Car dans cette prothèse il y a un élément qui n'est pas pris en charge : le coude électronique. Il coûte à lui tout seul 80.000 euros." Priscille en a fait un combat pour ouvrir la voie à d'autres personnes handicapées. "C'est super que cela me serve à moi, mais l’idée c'est que ça serve aussi à d'autres. Je veux être pionnière."

Priscille Deborah va d'ailleurs publier un livre où elle raconte son histoire : "Une vie à inventer" publié chez Albin Michel. Il sort le 21 avril.