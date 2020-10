Prison : à Joux-La-Ville des détenus fabriquent des produits d'hygiène écolos

A la prison de Joux-La-Ville (Yonne), plus du quart des détenus travaillent. Certains sont employés pour des taches liées au fonctionnement du centre de détention, pour la restauration par exemple, d'autres sont affectés dans des ateliers pour des entreprises extérieures.

Les détenus apprennent la couture

Des détenus, une trentaine, confectionnent par exemple des gants de change pour les enfants ou des carrés démaquillants lavables, pour la marque « les tendances d'Emma », une entreprise qui développe des produits d'hygiène éco-responsables . Ce travail leur permet, 6 heures par jour et 5 jours par semaine, de préparer leur réinsertion et de se donner quotidiennement un objectif.

après une formation, j'ai pris le coup ! (un détenu)

Philippe 45 ans, un ancien soudeur, n'avait jamais touché à une machine à coudre, avant d’entrer en prison, aujourd’hui c’est son activité quotidienne. " Ce n'était vraiment pas mon domaine » confirme-t-il , « mais avec une formation de quelques semaines, j’ai pris le coup » explique-t-il en terminant un gant de change. « Il faut être habile avec ses doigts et concentré. Ça occupe l’attention pendant 6 heures, comme ça on ne pense pas à l’extérieur. »

Travailler pour s'évader

Ce travail permet aux détenus, de retrouver un rythme de vie et de rester actif confirme Jocelyn 42 ans : "c’est quelque chose d’essentiel. Ça passe le temps, on a un but, une activité concrète. Ça permet de s’évader de l’enfer de la détention. L’oisiveté est mère de tous les vices, donc plus on est actifs, mieux c’est ! » conclut-il.

De l'argent pour payer leur dette

Les détenus sont payés 4 euros 57 de l'heure, de l’argent utile à plusieurs niveaux. "Ça leur permet avec ce qu’ils appellent le pécule, c’est-à-dire leur salaire, de cantiner, d’acheter des produits, des denrées alimentaires ou autres", détaille Valérie Prats est la cheffe d'établissement du centre de détention, "Ça leur permet aussi de s’investir dans le respect de leurs obligations et notamment l’indemnisation des partie civiles."

Leur volonté de travailler et leur assiduité à la tache pèsent aussi favorablement dans leur dossier lorsqu’ils demandent un aménagement ou une réduction de peine.

Un label "produit en prison"

Dans cet atelier, les détenus sortent 3 millions de carrés démaquillants lavables par an pour « les tendances d’Emma", la première entreprise en Bourgogne-Franche-Comté à obtenir le label PEPS (produit en prison). Ce label a pour objectif de changer l'image du travail pénitentiaire.

« Ce label peut valoriser les personnes détenus en changeant leur image auprès du grand public , en montrant qu’ils font des choses utiles », argumente Julien Luquin , Référent à la direction interrégionale de l'administration pénitentiaire à Dijon, « et c’est aussi pour développer l’activité, car on manque de travail. On a des listes d’attentes pour les détenus et on aimerait attirer d’autres entreprises en leur prouvant qu’en prison, on peut faire des produits de qualité ».

Sodexo à la manœuvre

Au centre de détention de Joux-La-Ville, c’est l’entreprise Sodexo qui par délégation, gère la recherche de nouvelles entreprises partenaires et qui a la responsabilité de former les détenus et d’encadrer les ateliers.

Sur les 527 détenus homme et femmes incarcérés actuellement dans l'établissement icaunais, soixante travaillent dans des ateliers pour des entreprises extérieures et quatre vingt dix sont employés pour des taches liées au fonctionnement du centre de détention.