Prison à Mont-Gaillard : la mairie du Havre abandonne le projet

Le Havre, France

Il n'y aura finalement pas de prison dans le quartier duMont-Gaillard, au Havre. Le maire de la ville, Jean-Baptiste Gastinne, a annoncé ce jeudi 25 avril, qu'il tirait un train sur ce projet. "J'ai considéré que cela représentait un risque pour ce quartier. Ces 15 dernières années, des efforts considérables ont été faits pour améliorer les conditions de vie et rendre le Mont-Gaillard attractif. J'ai pris conscience qu'avec ce projet, il y avait un risque de casser cette dynamique positive."

Il s'agissait d'implanter une structure d'accompagnement vers la sortie (SAS) en lieu et place d'un centre équestre et à proximité de maisons et d'écoles. Cet établissement pénitentiaire aurait pu accueillir 90 détenus en fin de peine ou condamnés à moins d'un an de prison, à l'horizon 2022.

Pour dénoncer ce projet, un collectif de riverains avait manifesté à deux reprises dans les rues du Havre. Avant de prendre sa décision, la municipalité a rencontré ce collectif, ainsi que les associations du quartier et les riverains immédiats. Les directeurs des deux écoles concernées ont aussi été contactées par mail.

Selon la maire du Havre, "le sujet est clos en ce qui concerne la ville" car après avoir cherché, aucun autre terrain n'est disponible pour accueillir une telle structure.

Le déménagement des écuries Anquetin va tout de même se faire, le terrain sera donc laissé vide pour l'instant. Une concertation va être prochainement organisée avec les habitants du quartier pour déterminer l'avenir de cette parcelle de 2 hectares.