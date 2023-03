Prison de Coutances : le bâtonnier dénonce des incarcérations indignes

Les bâtonniers des différents barreaux des avocats de France étaient en visite dans les prisons hier partout sur le territoire, pour constater les conditions d'hébergement des détenus et voire si, trois ans après la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'Homme, ces conditions se sont ou non améliorées. En l'occurrence, dans la plupart des cas, les bâtonniers sont ressortis avec le sentiment que notre système carcéral reste indigne.

Principal problème : l'exiguïté

Dans la Manche, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Coutances-Avranches, Maître Nicolas Tannier, a visité la maison d'arrêt de Coutances. Un établissement où la situation n'évolue guère malgré plusieurs rapports : la maison d'arrêt reste obsolète, surpeuplée et ne garantit pas des conditions d'incarcération décentes, alors que le constat est fait depuis 2011.

A l'époque, un premier rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté souligne plusieurs problèmes majeurs. A Coutances, les prisonniers sont encore dans des cellules dortoirs exiguës et empêchant toute intimité. On compte jusqu'à 12 détenus sur seulement 28 mètres carrés dans lesquels ils faut caser les lits, une table pour six personnes seulement, des wc, une douche. Le rapport demande alors que des solutions soient trouvées. Mais 5 ans plus tard, en 2016, nouveau rapport, et même constat: rien n'a changé, aucun programme n'a été imaginé pour adapter le bâtiment.

La prison de Coutances, pointée du doigt pour ses "cellules dortoirs" sans intimité. © Radio France - Benoît Martin

Développer les alternatives à l'emprisonnement

En 2022, Maître Nicolas Tannier, désormais bâtonnier, procède à une première visite des lieux et constate le statu quo. Nous sommes alors en juin, et l'établissement compte 73 détenus pour 40 places officielles. Un an plus tard, aujourd'hui, la surpopulation a baissé avec 56 prisonniers "seulement". L'avocat y voit notamment l'effet du développement des alternatives à l'incarcération qu'il espère voir amplifié. Mais ça ne règle pas le caractère vétuste et indigne des cellules même si Nicolas Tannier relève l'état de propreté correct des installations, et les efforts du personnel pour faire de cette maison d'arrêt un lieu le moins invivable possible.