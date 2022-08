Surpopulation carcérale à la prison de Nîmes : "On peut être privé de liberté mais pas de dignité"

La maison d'arrêt de Nîmes a fait l'objet de deux visites parlementaires en moins d'une semaine. Des élus venus constater les conditions de détention et le travail des surveillants dans l'une des prisons les plus surpeuplées de France.

La prison de Nîmes est l'objet de toutes les attentions. En moins d'une semaine, deux députés sont venus visiter l'établissement. La première visite, c'était dimanche avec la députée de Loire-Atlantique, Ségolène Amiot, suivie ce mardi par le député RN du Gard, Yoann Gillot. Ils sont tous les deux venus constater les conditions de détention et le travail des surveillants.

Un des établissements les plus surpeuplés de France

Il faut dire que la maison d'arrêt de Nîmes est l'un des établissements les plus surpeuplés de France. Il y a 423 détenus pour seulement 200 places. La situation n'est pas nouvelle. L'établissement est régulièrement pointé du doigt pour ses conditions d'accueil jugées inhumaines, avec parfois trois détenus dans une cellule de 9 m². D'ailleurs, un agrandissement est prévu en 2024 avec 150 places supplémentaires.

"On peut être privé de liberté mais pas de dignité, déplore un détenu qui a pu échanger avec Yoann Gillot. Qu'on soit privé de liberté, c'est un fait. Par contre, pour qu'on puisse comprendre la sanction et se réinsérer derrière, il faut un minium de respect."

Echange entre un détenu et Yoann Gillet Copier

La directrice de l'établissement reconnait une situation difficile. Mais selon elle, la prison garde son rôle. "On a toujours ces objectifs de garde et de réinsertion, explique Aurélie Martinière, la directrice de l'établissement. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place en faveur de la population carcérale pour pouvoir assurer nos missions. On a beaucoup de personnels qui font leur métier avec passion."

Malgré une bonne volonté affichée, les visites de ces deux députés ne devraient pas rester sans conséquence. "Je vais écrire à la directrice pour faire part de mes constats, précise Ségolène Amiot. Par exemple, sur les conditions de travail dans la prison mais aussi sur la présence de caillebotis, ces petites grilles installées aux fenêtres en plus des barreaux traditionnels, qui sont interdits par la cour Européenne des droits de l'Homme."

Débat sur la vision des prisons

La députée de Loire-Atlantique souhaite aussi aller plus loin dans l'organisation des prisons. Elle n'est pas forcément pour la création de nouvelles places. "Quel type de prison on souhaite ? Est-ce qu'on veut des détenus capables de se réinsérer dans la société ou est-ce qu'on préfère des gens qui ont été complément déconnectés de la société parce que les conditions de vie dans lesquelles ils ont vécu ne sont pas humaines". Ségolène Amiot précise pour exemple que les images du karting dans la prison de Fresnes ne l'ont pas choquée.

La député de Loire-Atlantique, Ségolène Amiot, invitée de la rédaction Copier

Ces déclarations ont fait réagir l'autre député qui a visité le site. "Des propos ahurissants", a déploré Yoann Gillot. Il estime que "la place des délinquants et criminels est en prison et la justice doit être plus sévère". Il souhaite également une revalorisation et une augmentation significative des effectifs de surveillant.