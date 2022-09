Prison de Varces : "Nous sommes alarmés par les conditions de détention", s'inquiète le bâtonnier de Grenoble

Un taux d'occupation de 164%, des conditions d'hygiène déplorables... les avocats de Grenoble tirent la sonnette d'alarme ce mardi 20 septembre sur les conditions de détention à la maison d'arrêt de Varces. Le bâtonnier de Grenoble, Jean-Yves Balestas est l'invité de France Bleu Isère.

Prison surpeuplée, à l'hygiène déplorable, délabrée... Le bâtonnier de Grenoble n'a pas de mots assez durs pour dénoncer ce mardi 20 septembre les conditions de détention à la maison d'arrêt de Grenoble-Varces. Jean-Yves Balestas organise ce mardi une réunion sur le devenir de la prison, avec des parlementaires de l'Isère et les responsables de l'établissement. Il est l'invité de France Bleu Isère, avec sa vice-bâtonnière, Sylvia Rizzi.

France Bleu Isère : Vous sollicitez aujourd'hui une réunion sur le devenir du centre pénitentiaire de Grenoble-Varces. Pourquoi cette réunion ? La situation est critique là-bas ?

Jean-Yves Balestas : Les avocats sont avant tout les défenseurs des libertés individuelles. Et en tant qu'avocat, nous autres bâtonnier et vice-bâtonnier, nous ne pouvons pas accepter de rester dans cette situation, qui actuellement à Varces n'est pas compréhensible. Il y a 325 détenus, cela représente une occupation de 164 %, c'est donc un établissement surpeuplé. C'est une première grande difficulté. Et la seconde, ce sont les conditions de détention actuelles, qui sont là aussi contraires aux valeurs de la République.

L'hygiène notamment, c'est ça ?

L'hygiène, bien sûr, qui est une conséquence de la surpopulation carcérale. Et puis, au-delà, le bâtiment en lui-même, avec des conditions absolument pas décentes, notamment pour ceux qui sont punis en prison. Nous sommes aujourd'hui très alarmés par cette situation. On ne peut pas en rester là.

Alors pourquoi cette réunion ? Quelles sont vos demandes ?

Nous demandons aux parlementaires qui vont nous rejoindre ce matin, avec le directeur de la maison d'arrêt de Varces et le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire, de réfléchir ensemble sur les solutions à apporter. Cela peut conduire à la construction d'un nouvel établissement. Il y a un terrain juste à côté de la maison d'arêt qui pourrait être utilisé pour cela et permettre ainsi, dans un délai d'environ trois années, un transfert des détenus actuels dans des conditions meilleures.

Il y a quand même eu des travaux, des investissements. Le directeur de la prison a renforcé le contrôle des clôtures, etc. Tout ça, ce n'est pas suffisant ?

Non. D'ailleurs le directeur de la maison d'arrêt de Varces est assez d'accord avec nous, en ce sens que les locaux actuels conditionnent l'avenir. Lorsqu'on est condamné, il faut penser à la réinsertion or pour cela, il faut des espaces pour réfléchir sur les conditions qui ont conduit la personne en détention. Et permettre aux condamnés d'effectuer ce travail sur lui-même pour trouver des solutions. Et pour l'instant, ce travail ne peut pas être exécuté en l'état.

Une question sur la polémique qui a animé les prisons il y a quelques mois, autour du karting à la prison de Fresnes. Est-ce que vous craignez que ça ne détourne le problème ?

Sylvia Rizzi : Oui, on peut craindre effectivement que cette polémique autour de ce qui s'est passé à Fresnes soit l'écran de fumée qui cache la réalité. C'est, si vous me permettez l'expression, faire du buzz autour d'un événement somme toute assez peu important. On sait que l'administration pénitentiaire souffre tout autant que les détenus et je pense que nous devrions concentrer toute notre attention à éviter une nouvelle condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme* plutôt que de faire du buzz effectivement sur un événement qui n'avait pas grand chose de choquant.

Et on a bien d'autres choses qui sont choquantes dans les conditions de détention en France. N'oublions pas tous nos agents de l'administration pénitentiaire qui travaillent dans des conditions indécentes aujourd'hui.

*La France a été condamnée en 2020 par la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) pour la surpopulation carcérale chronique dans ses prisons.

Quelle est l'urgence à Varces, faut-il reconstruire un nouvel établissement ou mener des travaux ? Est-ce possible de mener des travaux quand il y a 164 % d'occupation ?

Jean-Yves Balestas : Aujourd'hui, le constat est simple : des travaux ne permettent plus de présenter aux personnes condamnées des conditions de détention décentes. Donc c'est un travail de profondeur qu'il faut conduire. Aujourd'hui, nous sommes à bout. L'établissement de Saint Etienne, par exemple, a également 50 ans, comme la prison de Varces. Il a été totalement rénové, une prison nouvelle a été construite. Grenoble n'a pas suivi cette démarche. Il est temps de réagir.

Vous avez convoqué les parlementaires cet après-midi, sept ont répondu présent. Qu'est-ce que vous attendez d'eux ?

C'est un pouvoir qui leur appartient puisque c'est vraiment le droit régalien. Les parlementaires, s'ils sont d'accord avec notre proposition, vont nous aider à interpeller le ministre, pour faire appel au budget de l'Etat afin d'y introduire un programme de rénovation ou de reconstruction. Il faut un budget conséquent pour la maison d'arrêt de Varces.