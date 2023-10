Prison des Groues : l'Etat n'entend pas abandonner pas son projet

Le bras de fer entre l'Etat et la métropole d'Orléans autour du dossier de la future prison des Groues va se poursuivre. L'Etat veut toujours construire dans le futur écoquartier un établissement pénitentiaire de type SAS (Structure d'accompagnement vers la sortie), qui accueillerait 120 détenus en fin de peine pour préparer leur réinsertion. Mais ce projet, la Métropole d’Orléans n’en veut pas, ou plus exactement n'en veut plus, depuis le changement de municipalité en 2020.

L'Etat a essuyé 3 revers devant la justice

L'Etat est bien propriétaire du terrain, mais le chantier ne peut pas commencer tant que la métropole n'effectue pas les travaux de voirie préalables, notamment déplacer une canalisation d'eaux pluviales. Après avoir adressé à la métropole une mise en demeure en janvier 2022, en vain , l'APIJ (l'agence publique pour l'immobilier de la justice), en charge du projet, a saisi la justice et a essuyé, coup sur coup, 3 revers : le tribunal judiciaire et la Cour d'appel d'Orléans se sont tour à tour déclarés incompétents et, le 30 mai dernier , c'est le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans qui lui a donné tort.

Le projet de prison des Groues à Orléans : la maquette du cabinet d'architecte - Champenois Architectes

Mais cela n'entame en rien la volonté de l'Etat d'aller jusqu'au bout : "En aucun cas, l'Etat n'a l'intention d'abandonner ce projet, affirme Cédric Logelin, le porte-parole du ministère de la Justice. D'une part, parce que ce projet est nécessaire et s'inscrit dans le plan de construction de 15 000 places de prison supplémentaires d'ici 2027 pour faire face à la surpopulation carcérale. D'autre part, parce que le tribunal administratif a uniquement rejeté la demande de référé, donc la procédure d'urgence, sans se prononcer sur le fond du dossier." Cédric Logelin assure donc que l'Etat saisira bien à nouveau le tribunal administratif d'Orléans : "Ce sera fait très prochainement".

"Un projet scandaleux et aberrant"

Le fond du dossier, c'est en fait cet engagement qu'avait pris en juin 2020 Olivier Carré, alors président de la métropole, de réaliser ces fameux travaux de voirie. "L'avis positif donné au permis de construire pour la prison des Groues a été donné 8 jours avant le second tour des municipales, rappelle Florent Montillot, l'actuel Premier adjoint à Orléans. C'était une décision politique, qui a été engagée de manière scandaleuse, et, à mes yeux, en dépit des règles de droit. Et c'était surtout une aberration d'imaginer un tel projet dans un écoquartier, cela n'a aucun sens."

Le site envisagé des Groues pour la future structure pénitentiaire © Radio France - François Guéroult

La ville d'Orléans maintient donc sa position : que cet emplacement serve à l'édification d'une centrale solaire photovoltaïque pour alimenter en électricité le futur écoquartier, et que le nouvel établissement pénitentiaire soit construit à côté de la prison de Saran . "Nous avons formulé ces propositions de manière très détaillée et très sérieuse auprès du ministère de la Justice, insiste Florent Montillot. Libre à eux de refuser et de vouloir s'enliser dans une procédure judiciaire incertaine, qui de toute façon, compte tenu des délais de recours, ne pourra pas aboutir avant les prochaines municipales, voire la prochaine élection présidentielle. A chacun de prendre ses responsabilités !" L'APIJ prétend pourtant que son objectif est de réaliser la prison des Groues d'ici 2027 - sachant qu'initialement, le chantier devait débuter au deuxième semestre 2020 pour une mise en service en 2022.