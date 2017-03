Prison : le garde des Sceaux à la Talaudière mercredi. Pour faire des annonces ?

Jean-Jacques Urvoas, le ministre de la Justice, sera à la Talaudière ce mercredi. Un rendez-vous inscrit sans plus de détail à son agenda, mais difficile d'imaginer une simple visite de courtoisie.

Un ministre sera donc en visite dans la Loire mercredi. Jean-Jacques Urvoas, le garde des Sceaux, se rendra à la Talaudière, commune où se trouve l'actuelle prison du sud de la Loire. Le dossier de sa remplaçante pose problème depuis plusieurs mois.

Fin janvier, tout semblait clair. Malgré les oppositions et les manifestations très fortes du côté de Saint-Bonnet les Oules, le site était privilégié par la Préfecture. Mais Jean-Jacques Urvoas a en partie rabattu les cartes en février en reconnaissant des approximations dans le dossier. Ce weekend il y a encore eu une manifestation des opposants au projet de Saint-Bonnet les Oules. Quatre cent personnes ont marché jusque la préfecture. Une petite délégation a été reçue pour une nouvelle fois faire remonter ses oppositions au ministère.

Une visite sur le site de Saint-Bonnet les Oules ?

L'association "Non à la prison" qui a appris la venue du ministre ce lundi matin l'invite à se rendre sur le site de Saint-Bonnet les Oules. Son président Éric Bayard a bon espoir de le voir répondre favorablement : "Pour moi, il vient se rendre compte de la situation. Je pense que c'est un homme de terrain et que finalement il voit que cette histoire a été malmenée depuis le début. Il vient peut-être remettre de l'ordre après notre rencontre avec le préfet et tous les arguments qu'on a pu avoir. C'est peut-être remonté à ses oreilles et finalement il se dit peut-être qu'il faut éteindre l'incendie en disant "écoutez effectivement ce que vous me dites, c'est réel et après je veux prendre ma décision selon ce que j'aurais pu voir".