Prisons : une étude pointe la "surreprésentation des troubles psychiatriques au moment de la libération"

L'étude a été financée par la Direction générale de la santé, Santé publique France, et a été portée par la Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale des Hauts-de-France : partout en France, des détenus ont été interrogés à leur sortie de prison à propos de leur santé mentale. Le constat est sans appel : "On constate une surreprésentation des troubles psychiatriques au moment de la libération", explique Thomas Fovet, psychiatre au CHU de Lille, qui a participé à cette enquête.

Une surreprésentation aussi des traumatismes vécus pendant l'enfance

"Les deux tiers des hommes détenus en maison d'arrêt et les trois quarts des femmes sortant de détention présentent, à la sortie de prison, un trouble psychiatrique ou lié à une substance", note l'étude, rendue publique au mois de février . Autres chiffres : le risque suicidaire est estimé à 27,8 % pour les hommes (et 59,5 % pour les femmes) avec un risque élevé estimé respectivement à 8,2 et 19,1%.

"Ce qu'on met aussi en évidence et qui, pour le coup, n'avait pas été documenté au niveau national, c'est la surreprésentation des traumatismes vécus pendant pendant l'enfance", ajoute Thomas Fovet, invité ce lundi de France Bleu Nord . En effet : 98,2 % des participants à l'étude et 99,2 % des participantes ont été exposés à au moins un traumatisme (négligence ou abus).

Selon Thomas Fovet, cette enquête montre que l'on soigne très difficilement aujourd'hui les troubles psychiatriques dans les prisons : "Il y a eu des progrès ces dernières années, malheureusement cela reste insuffisant. C'est aussi largement lié aux caractéristiques de l'environnement carcéral. En aucun cas, même si on y ajoute des soins psychiatriques, il ne peut constituer un lieu de soins."

Pour améliorer les choses, le psychiatre, qui intervient depuis une dizaine d'années en prison, explique que les pistes portent aujourd'hui sur des alternatives à l'incarcération et le suivi des détenus une fois sortis : "A Marseille, Médecins du monde est en train de tester une initiative d'alternatives à l'incarcération pour les personnes les plus malades. Et puis ici, au CHU de Lille, on a développé une équipe mobile transitionnelle qui accompagne les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques au cours de la libération, pour justement essayer de les aider et les accompagner vers le soin psychiatrique de droit commun, au quotidien."