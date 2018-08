Pays Basque, France

Une journée de mobilisation lancée une nouvelle fois par l'association Etxerat (trad. "à la maison!"). Le mouvement des familles et amis de "presoak" (trad. "les prisonniers") demande la fin de la politique d'éloignement des membres d'ETA emprisonnés en France et en Espagne.

Dimanche à midi, près de 200 personnes ont défilé sur la plage d'Hendaye sous les yeux parfois étonnés des baigneurs. Une manifestation lancée depuis le casino d'Hendaye jusqu'à l'embouchure de la Bidassoa marquant la frontière entre France et Espagne.

Deux mondes se sont cotoyés dimanche sur la plage d'Hendaye © Radio France - Jacques Pons

Le défilé sur la plage d'Hendaye © Radio France - Jacques Pons

Vacanciers et familles de prisonniers se croisent à Hendaye © Radio France - Jacques Pons

Des rassemblements du même type ont été organisé dimanche sur les plages du Pays Basque espagnol.

En Biscaye : Muzkiz, Laida, Laga, Laidatxu (Mundaka), Lekeitio et Ondarroa

En Guipuzkoa : Deba, Zarautz, Orio, Mutriku et Donostia

Les familles de prisonniers basques se disent pénalisées par l'éloignement systématique appliqué depuis des décennies. Des familles obligées de parcourir de grandes distances pour rendre visite aux prisonniers. Or, ces longs parcours sont parfois entrecoupés d'accidents routiers et autres aléas.

La dispersion des prisonniers basques en France et en Espagne (actualité le 30 juillet par Etxerat) - Exterat

Une situation qui évolue depuis peu en France.

Pour cela, l'organisation terroriste ETA a d'abord remis son arsenal à des représentants de la société civile au Pays Basque français en avril 2017. Un geste historique doublé quelques mois plus tard par l'annonce de la dissolution d'ETA (Euskadi Ta Askatasuna = le pays basque libre) en mai 2018. Depuis, la situation des prisonniers basques en France (une cinquantaine de personnes sont encore concernées aujourd'hui) est en train d'évoluer. 12 prisonniers ont été déplacés dans des établissements pénitenciers du Sud Ouest (Mont de Marsan et Lannemezan).

Il reste encore à régler le sort des prisonniers en longue peine (plus de vingt ans d'enfermement) et ceux qui sont victimes de maladies graves.

Le changement en Espagne peine à se consolider

En Espagne, l'air du changement souffle à peine depuis un mois et demi. Depuis que le nouveau chef du gouvernement, Pedro Sanchez, a battu le conservateur Mariano Rajoy et son Partido Popular. Depuis la mi-juin Pedro Sanchez se dit partisant d'un geste en faveur des prisonniers basques. D'abord ceux qui ont plus de 70 ans (ils sont trois) et les malades gravement atteints (une vingtaine de personnes concernées). A Hendaye, les familles de prisonniers reconnaissent ce changement mais attendent des actes.