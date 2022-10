Prisons : 72.350 détenus en France, proche du record absolu d'avant pandémie

Leur nombre avait baissé drastiquement pendant les confinements successifs liés à la pandémie de Covid-19. Le nombre de détenus en France est reparti en flèche pour se rapprocher de son plus haut niveau historique, avec 72.350 personnes incarcérées au 1er octobre, selon les données statistiques du ministère de la Justice publiées ce lundi.

En juin dernier, la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté avait souligné dans un rapport accablant "l'étau de la surpopulation" carcérale qui "fabrique de la récidive". Depuis, le nombre de détenus a encore augmenté : ils étaient 69.173 au 1er octobre 2021 (soit 3.177 de moins) et 71.669 en septembre 2022. Le record absolu date de mars 2020, à la veille du premier confinement, avec 72.575 détenus.

Avec 60.709 places opérationnelles, la densité carcérale est donc actuellement de 119,2%. En raison de cette surpopulation, 2.053 prisonniers sont contraints de dormir sur des matelas posés à même le sol.

Pire, les maisons d'arrêt, où sont incarcérés les détenus en attente de jugement - et donc présumés innocents - et ceux condamnés à de courtes peines, sont les moins bien loties, avec une densité carcérale de 141,5%. Et 57 prisons françaises affichent une densité supérieure à 150%. Cette densité dépasse même 200% dans trois établissements : 220,3% à Carcassonne, 215% à Nîmes et 207,7% à Bordeaux-Gradignan.