Fleury-Mérogis, France

Le blocage des prisons n'est pas terminé. Les syndicats ont reconduit le mouvement lancé lundi. Les opérations de blocage des prisons ont repris mardi vers 06H00 à l'appel des principaux syndicats de personnel pénitentiaire. Ils protestent contre l'agression de trois surveillants dans l'établissement de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), où doit se rendre dans la matinée la ministre de la Justice. Malgré la démission du directeur de cette prison et le "plan pénitentiaire global" promis par Emmanuel Macron pour fin février, les syndicats ne lâchent pas prise.

Intervention des forces de l'ordre à Fleury-Mérogis lundi soir

La police a dû utiliser du gaz lacrymogène lundi soir pour disperser les manifestants devant la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne). Une centaine de surveillants s'étaient rassemblés à 18h devant le plus grand centre pénitencier d'Europe. Un barrage de palettes de bois et de pneus disposé sur la route qui mène à l'établissement avait été enflammé vers 20h30. Vers 23h, ils étaient encore une cinquantaine devant la prison et les forces de l'ordre sont intervenues.

"Tous ensemble, on est pas des baltringues, assez, ras le bol,..." les surveillants de la pénitentiaire installent des barricades à Fleury-Merogis #prisonpic.twitter.com/qhrb4sSbRO — Benjamin Mathieu (@BenjMathieu) January 15, 2018

La mobilisation en Ile-de-France

Selon des responsables syndicaux, ce mardi, une centaine de gardiens étaient mobilisés à Fresnes (Val-de-Marne). A Fleury-Mérogis, plus grande prison d'Europe, quelque 80 agents se tenaient devant la porte de la prison. "Il faut absolument que nous arrivions à bloquer l'institution et à manifester notre colère. Mais chacun reste maître de son destin", a lancé une responsable Ufap-Unsa (majoritaire) aux agents, en expliquant que ceux qui voulaient travailler pourraient passer à partir de 07H30 ce mardi.

Un mouvement suivi lundi dans 139 des 188 centres pénitentiaires de France

Ailleurs en France, une vingtaine de gardiens s'étaient rassemblés à Laon (Aisne), une vingtaine à Annoeullin (Nord), une quarantaine à Sequedin (Nord), une quarantaine à Beauvais (Oise). A la maison d'arrêt de Nice, le blocage a repris dès 06H00 mardi selon des sources syndicales, tout comme à la maison d'arrêt de Grasse.

Lundi, 139 des 188 centres pénitentiaires de France ont été "impactés à des degrés divers", soit par des blocages totaux, partiels, des piquets de grève, des débrayages ou des retards, indique l'administration pénitentiaire.