L'Ufap-Unsa a annoncé vendredi valider les propositions du ministère de la Justice pour les surveillants de prison. Il s'agit du syndicat majoritaire de la profession. Ce texte comprend des mesures pour améliorer la gestion des détenus radicalisés, comme la construction de 1.500 places dans des quartiers étanches, et des mesures pour renforcer la sécurité des agents comme le menottage des détenus dangereux et un retour aux fouilles inopinées de cellules.

"La facilité aurait été de refuser"

Le ministère s'est également engagé sur la création de 1.100 emplois supplémentaires et sur une enveloppe de plus de 30 millions d'euros pour renforcer les indemnités perçues en complément de salaire par les surveillants.

"Ce relevé de conclusions traduit une volonté de changer le fonctionnement des prisons devenues de véritables coupe-gorges et zones de non-droit. C'est une base d'évolution profonde de notre système carcéral, où la sécurité et l'ordre doivent redevenir des valeurs fortes", écrit l'Unfap-Unsa dans un communiqué. Il ajoute : "Signer ce protocole est une responsabilité. La facilité aurait été de refuser purement et simplement de le faire. Toutefois, ce combat est loin d'être terminé… Cela fait des décennies entières que les gouvernements successifs ont abandonné les Personnels et leur sécurité."

#Prisons l’Ufap Unsa signe l’accord. Malgré le refus de signer des deux autres syndicats FO et CGT Penitentiaire, l’accord s’applique. Entre la menace de sanctions, la fatigue et l’accord le mouvement devrait considérablement faiblir pic.twitter.com/BDPanIfr3J — Salomé Legrand (@Salome_L) January 26, 2018

FO "écœuré"

Le secrétaire général de FO-pénitentiaire Emmanuel Baudin, joint par franceinfo, se dit "écoeuré" par la décision de l'Ufap-Unsa, et annonce maintenir l'appel à la mobilisation ce week-end.

Je suis écœuré, je pense que c'est une trahison inacceptable envers les personnels" - Le secrétaire général de FO

"Il y avait trente ans qu'on n'avait pas vu une telle mobilisation, ils ont signé quelque chose qui est totalement inacceptable, ça ne va rien changer au niveau de la sécurité, malheureusement, à court terme (…). On va avoir un collègue qui va mourir au niveau de la coursive, je vous le dis !", prévient Emmanuel Baudin.

La CGT, troisième syndicat de surveillants, refuse également de signer l'accord et dit continuer à soutenir les surveillants qui se mobiliseraient.

