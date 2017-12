Le 18 décembre est la journée international des migrants. A cette occasion, une manifestation était organisée, ce lundi soir, dans les rues de Privas en Ardèche en soutien aux étrangers sans papier.

150 personnes pour soutenir les migrants

#Ardèche : 150 personnes manifestent dans les rues de #Privas pour les droits des migrants et les régularisation des étrangers sans-papier. pic.twitter.com/M06Bgdt1R4 — France Bleu Drôme Ardèche (@francebleuDA) December 18, 2017

Cette manifestation était organisée par une trentaine d'associations et de collectifs drômois et ardéchois, dont Réseau éducation sans frontière (RESF) ainsi que des fédérations de parents d'élèves et plusieurs syndicats.

Manifestation en soutien aux migrants, ce lundi soir, à Privas en Ardèche. © Radio France - Mélanie Tournadre

Les 150 manifestants ont voulu apporter leur soutien aux réfugiés et demander la régularisation des étrangers sans papier. "Nous venons rappeler aux pouvoirs publics et à nos concitoyens que le problème est de plus en plus grave" explique Bernard Vincent de RESF. "Des gens qui n'ont pas obtenu de titre de séjour et qui ne peuvent pas retourner dans leur pays se retrouvent coincés ici sans existence légale et c'est très grave".

"Les migrants ont besoin de nous mais nous avons aussi besoin d'eux !"

"Ces gens ne pouvaient plus vivre dans leur pays ; certains sont chimistes, d'autres plaquistes, d'autres musiciens, ils ont des qualités et beaucoup de choses à apporter à la France" explique Edwige de RESF.

Des étrangers sans papier témoignent

Parties de la préfecture, près de 150 personnes ont manifesté dans les rues de Privas ce lundi soir pour soutenir les migrants. © Radio France - Mélanie Tournadre

Plusieurs migrants en situation irrégulière ont témoigné publiquement, ce lundi soir, lors de cette manifestation. "Je suis guinéen, j'ai 19 ans, j'ai du fuir mon pays, j'ai été emprisonné trois mois en Libye, j'ai traversé la Méditerranée, j'ai vu des amis migrants mourir et aujourd'hui on nous refuse la demande d'asile" explique Abdalah, hébergé au centre d'accueil et d'orientation (CAO) des Vans en Ardèche depuis sept mois.

"Au centre, on passe la journée à rien faire alors qu'on voudrait travailler et faire notre vie ici"

"On a tellement souffert, on cherche juste une vie meilleure et on nous refuse de nous installer et de travailler en France" explique Abdalah.