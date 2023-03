Privas : "Quitte à se faire saigner, autant que ce soit pour la bonne cause"

"Quitte à se faire saigner, autant que ce soit pour la bonne cause". Avant de donner leur sang ce mardi après-midi, une quinzaine d'infirmières libérales se sont réunies à Privas devant la salle Espace Ouvèze. Leur objectif ? Dénoncer leurs conditions de travail.

L'action est symbolique. Alors que l'Établissement Français du sang organise des collectes de sang, la profession s'invite à ces rendez-vous pour faire se faire entendre.

"Je ne pouvais plus rentrer le soir chez moi en pleurant"

La retraite à taux plein à 67 ans, la pénibilité du travail non reconnue, la non-revalorisation du salaire... Les professionnelles sont en colère et souffrent de leurs conditions de travail. A tel point que Karine, 54 ans, a décidé d'arrêter ce métier il y a quatre mois : "On ne s'arrête pas. Quand on n'est pas chez les patients, on doit s'occuper de l'administratif. On a toujours un patient qui nous appelle même si on est en vacances. Au bout d'un moment, je ne pouvais plus rentrer le soir chez moi en pleurant parce que j'étais claquée". Parfois, les journées sont tellement remplies que certaines professionnelles doivent faire des choix et refuser de rendre visite à des patients. "On a pas le temps de prendre trente minutes sur une tournée pour faire une prise de sang et être payée trois euros", se désole Estelle.