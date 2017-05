Privas : un grand résistant, Louis Govers, sorti de l'oubli

Une plaque, en mémoire de Louis Govers, a été dévoilée ce lundi 8 mai, à Privas. Ce résistant belge, trop souvent méconnu, a œuvré pour la liberté en Ardèche de 1940 à 1943.

C'est un grand résistant sorti de l'oubli à Privas. Une plaque, en mémoire de Louis Govers, a été dévoilée ce lundi matin, lors de la commémoration de la capitulation allemande du 8 mai 1945.

La plaque en mémoire de Louis Govers, dévoilée ce lundi 8 mai, au 14 rue de la république à Privas où il vécut. © Radio France - Mélanie Tournadre

Le maire de Privas, Michel Valla, a dévoilé ce lundi matin une plaque en mémoire de Louis Govers, au 14 rue de la république où il fut arrêté par la police allemande en septembre 1943.

"C'est important de se rappeler de ceux qui ont travaillé pour la liberté" explique Michel Valla.

"Le devoir de mémoire a tendance à se déliter"

Louis Govers, résistant belge trop souvent méconnu, a œuvré pour la liberté en Ardèche, de 1940 à 1943.

Cérémonie en l'honneur du résistant Louis Govers, ce lundi matin, à Privas. © Radio France - Mélanie Tournadre

Son petit-fils, Thomas Govers, 74 ans, avait fait le déplacement depuis Paris pour assister au dévoilement de cette plaque. "C'est très touchant" explique Thomas Govers qui a du mal à retenir ses larmes.

"C'est beaucoup d'émotion, je suis content pour lui"

"J'ai appris beaucoup de détails sur l'histoire de mon arrière-grand-père grâce aux Ardéchois" explique Jean Govers, son arrière-petit-fils, présent également ce lundi matin pour la cérémonie. C'est grâce aux livres et aux recherches de l'Ardéchois Michel Rigaud, ancien militaire et historien de la Seconde Guerre Mondiale, que les exploits de Louis Govers ont été mis au jour.

Une plaque en mémoire du résistant Louis Govers a été dévoilée, ce matin, au 14 rue de la république à Privas. © Radio France - Mélanie Tournadre

Un grand résistant qui a œuvré trois ans en Ardèche

Louis Govers en 1940.

Louis Govers est né le 21 mars 1891 à Bruxelles. Lors de la Première Guerre Mondiale 1914-1918, il travaillait pour les Services secrets britanniques, faisant partie du fameux MI.6, le Military Intelligence Service.

"Quand je pense à mon grand-père, je pense forcément à James Bond !"

En 1939, après la déclaration de guerre de la France et la Grande Bretagne à l'Allemagne, ses activités d'espionnage et de livraison d'informations aux Anglais ont eu pour conséquence d'attirer l'attention des Allemands sur ses activités clandestines. Le 13 mai 1940, Louis Govers a quitté son pays pour se réfugier en France avec son épouse Anna. En mars 1941, installé à Privas, il est mis en relation avec René Calloud, responsable pour l'Ardèche du réseau de renseignement Cochet.

Louis Govers démarre alors une double vie : fonctionnaire bénévole travaillant officiellement pour le Service belge d'assistance et agent secret, en qualité de chef du 2e bureau de Calloud. Il participe alors en place d'un service de renseignement. "Il place des hommes à lui dans les administrations allemandes et de Vichy et recueille de nombreuses informations" explique Michel Rigaud.

Louis Govers a également organisé le maillon-Ardèche d'une filière-évasions pour l'Espagne afin d'aider les Juifs pourchassés ainsi que des agents de réseaux recherchés à s'enfuir.

"Ce n'est pas pour la patrie que j'ai lutté et souffert, que les miens sont morts, c'est pour nous conserver ce droit souverain de transporter notre guenille là où il nous convient de vivre et de mourir"

Le 29 septembre 1943, il est arrêté avec sa femme, Anna, à leur domicile de Privas. Lorsque Louis Govers sortira du camp de Buchenwald le 11 avril 1945, il apprend que sa femme, son frère et son fils sont morts.

Louis Govers est décédé le 20 novembre 1950 à Menton, dans les Alpes-Maritimes.