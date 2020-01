Privé d'internet, de téléphone, de télévision depuis un mois : la détresse d'un éleveur bovin mayennais

Cigné, Ambrières-les-Vallées, France

Dans la nuit du 12 au 13 décembre dernier, un fort coup de vent, qui a balayé le bocage mayennais, a provoqué une panne d'internet, de téléphone et de télévision chez Guy Aubert, un éleveur bovin de Cigné. Son exploitation est situé en bout de ligne. Dans cette partie du département, il est le dernier agriculteur de la Mayenne à être connecté.

Les paysans, on n'intéresse personne, c'est du foutage de gueule", Guy Aubert, éleveur bovin mayennais

Il en veut beaucoup à son opérateur, Orange, qu'il a contacté à de très nombreuses reprises pour réparer. En vain. Aucune équipe technique ne s'est pour l'instant déplacée. Une panne préjudiciable pour son activité raconte-t-il à France Bleu Mayenne : "j'en ai marre. Hier je leur ai dit que j'allais venir déverser du fumier devant la boutique Orange à Mayenne. Un coup de sang. Je ne l'ai pas fait. On se dit merde on est en campagne on n'intéresse personne ! On nous parle de la fibre optique mais avant ça qu'ils réparent les lignes actuelles. On m'a proposé un partage de connexion sur mon portable mais chez moi je n'ai même pas de 3G et ça ne marche pas. Je vais donc chez mon voisin pour faire les déclarations de naissance de bovins. Si je ne le fais pas, j'ai des pénalités. Je ne peux pas consulter mes comptes. Je ne peux rien faire. Mon associé, à 3 kilomètres de là, lui aussi, est privé d'internet et de téléphone, depuis 3 semaines. C'est du foutage de gueule !".

Guy Aubert a réussi à joindre, pour la énième fois, Orange qui lui a promis de venir réparer la panne le lundi 13 janvier.