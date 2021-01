Privé de chauffage, la température du T2 tombe à 11 degrés affirme un locataire marseillais

Il a fait froid, il fait froid et il fera froid en Provence dans les prochains jours de 2021 ! Conséquence, on pousse le chauffage pour maintenir les appartements et les maisons à température. Enfin quand il marche ! Car pour beaucoup d'entre nous, l'hiver est souvent synonyme de galère.

Un appartement ou une maison mal isolés, un chauffage défectueux, la facture peut vite s'envoler notamment dans les logements anciens et/ou quand le chauffage est électrique, système le plus répandu dans un foyer sur deux.

162.000 foyers en vulnérabilité énergétique en Paca

Selon une étude de l'Insee (avril 2019), 162.000 ménages sont en situation de vulnérabilité énergétique en Paca, c'est-à-dire qu'ils consacrent - au moins - 8% de leurs revenus au chauffage.

"La température a baissé jusqu'à 11 degrés" - Eloanse, locataire à Marseille

Ce n'est pas le cas d'Eloanse Gencé, locataire d'un T2 dans la résidence Bernarbo à Marseille (15e). Son logement est équipé d'un radiateur à eau chaude, le chauffage est collectif.

Mais depuis son entrée dans l'appartement en mars 2019, ce natif de la Réunion, a appris à vivre avec "un chauffage qui ne fonctionne pas. La température a baissé jusqu'à 11 degrés quand il faisait 8 degrés à l'extérieur, raconte Eloanse. Quand votre chauffage ne fonctionne pas, vous faîtes avec les moyens du bord, couverture sur vous, j'ai une grosse couette, trois plaids, deux couettes pour m'endormir le soir. Je bois des boissons chaudes pour me réchauffer de l'intérieur".

"En colère" contre le bailleur qui aurait tardé à répondre à sa demande et à trouver une solution, Eloanse, qui précise être à jour de ses loyers d'environ 547 euros par mois, et de ses charges (26 euros par mois) a décidé de changer de logement dans les prochains mois. "Je ne peux pas rester dans un appartement où le bailleur perçoit mon loyer sans rendre le service qu'il me doit".

Le bailleur justement, joint par France Bleu Provence, reconnaît un dysfonctionnement. "Lors d'une visite technique sur place le 27 novembre, il a été constaté un problème sur deux radiateurs, justifie Pierre-Edouard Berger, président du directoire de la Sogima. La température relevée ce jour là était autour des 19-20 degrés. L'un des radiateurs a déjà été changé, l'autre, d'une taille spécifique, est commandé".

Par ailleurs la Sogima (propriétaire bailleur depuis 1932, gère un parc d'environ 6.000 logements, la moitié libres, la moitié sociaux, à Marseille, Cassis et La Ciotat notamment, ndlr) étudie la demande de remboursement des charges. "Un mail a été envoyé le 21 décembre 2020 à Monsieur Gencé, pour l'informer que sa requête est actuellement regardée de près par nos services" conclut Pierre-Edouard Berger.