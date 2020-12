Privé de croisières internationales, le chef rouvre la boulangerie du village d’Aiguefonde

Les commerçants souffrent pendant cette période de crise sanitaire. Mais il y a aussi quelques belles histoires. Et notamment, celle dans le Tarn qui fait revivre le village d’Aiguefonde. Le boulanger a repris la boutique parce qu’il ne pouvait plus travailler sur les bateaux de croisières.

Le village d’Aiguefonde, 2500 habitants, dans le sud du Tarn a retrouvé un commerce. Début octobre, la boulangerie a rouvert après un an et demi de fermeture. Le boulanger c’est Angelo Attard. Un jeune homme de 35 ans qui jusque là faisait le tour du monde. Il était chef sur les bateaux de luxe. Avec le confinement, tout s’est arrêté. Et il s’est lancé. Il a rouvert la boulangerie qui fait désormais aussi épicerie et relais poste.

J’ai tout de suite compris que je ne repartirai pas à l’international de si tôt

Angelo Attard raconte comment il a pris cette décision de passer des croisières à la petite boulangerie. Son contrat s’est arrêté le 30 mars. Il a été confiné 14 jours dans le bateau et puis il a du rentrer chez lui. Basé au Pérou, il décide de rentrer près de ses parents qui vivent près de Revel. "J’ai tout de suite compris en revenant en France que je ne repartirai pas à l’international de si tôt." dit Angelo Attard. "A cette période, je devais être dans les Caraïbes. Entre la Barbade et la Jamaïque. Et je me rends compte que ça ne manque pas. Les heures que je passe dans la boulangerie me ravissent tellement que je n'y pense pas."

Le jeune chef devient donc boulanger. Il boucle le dossier en quelques mois et trouve le lieu parfait à Aiguefonde. "C’est le charme du village qui m’a séduit d’abord. Et puis ensuite la boulangerie. Elle était très bien équipée, tout était prêt à fonctionner. Et ici il y a une vue formidable."

Reportage dans la boulangeie d'Angelo Attard. Copier

La boulangerie : un lieu de rencontre

Et pour le moment la boulangerie marche très bien, elle devient un lieu de vie et de rencontres dans le village. Éliane vient tous les jours et n’en finit pas de se réjouir. "Je viens d’acheter une bonne pizza, du pain, de la viennoiserie. Le village revit. Dimanche, il y avait une queue immense."

Les pâtisseries d'Angelo Attard que pouvez aussi acheter en ligne. © Radio France - SM

Le week-end notamment c’est effectivement parfois un peu la folie devant la boulangerie d’Angelo Attard. "Il y avait un réel besoin. On est dans un petit village. On est un lieu d’échange pour les gens. Certaines personnes ne s’étaient pas vues depuis presque un an et se sont revues dans notre boulangerie et cela fait très plaisir."

Le jeune homme a plein d’idées pour dynamiser son commerce qui fait aussi relais poste et épicerie. "Nous avons lancé le cliquer emporter. Tout ce qui est à vendre dans la boutique est vendu sur notre site avec moins 10%. Et sur le mois de novembre, nous sommes à 30 % de plus pour les commandes web."

Le boulanger a notamment animé sa boutique au moment d’Halloween avec des pâtisseries spéciales et un film dans la vitrine. Et maintenant le boulanger prépare Noel et travaille sur les bûches à venir.