Privé de sa famille au Mexique, un éleveur de la Mayenne remue ciel et terre pour obtenir un passeport

Damien Lecourt a dû partir ce lundi 1er novembre au Mexique, juste avec son fils à cause d'un problème de passeport. Sa femme Jacqueline Parra et leur fille de deux mois ne sont pas sûres de pouvoir voyager au Mexique.

Leurs vacances en famille sont tombées à l'eau à cause d'un blocage administratif ! Damien Lecourt est éleveur laitier à Pré-en-Pail, dans le Nord-Mayenne, et est marié à Jacqueline Parra, une Mexicaine de 29 ans. Ça faisait deux ans que couple franco-mexicain n'était pas parti en vacances, et devait s'envoler au Mexique ce lundi 1er novembre avec ses deux enfants pour rendre visite à la belle-famille. Mais à cause d'un problème de passeport, seul Damien Lecourt a pu voyager avec leur fils de 4 ans. Jacqueline Parra est, pour le moment, restée à Pré-en-Pail car elle n'a pas pu obtenir de passeport pour leur bébé de deux mois.

Ils se disent victimes de discrimination

Luz Elena, le bébé du couple franco-mexicain, est née le 25 août. Dès début septembre, sa maman, Jacqueline Parra, fait une demande de passeport, en prévision du voyage au Mexique, prévu début novembre. "On a présenté mes pièces d'identité. C'est bien marqué qu'il faut la pièce d'identité du parent qui fait la demande. J'étais tout à fait en droit de faire la démarche sans devoir présenter d'autres documents", retrace Jacqueline Parra.

On n'aurait jamais pensé qu'il fallait absolument que je présente mes documents français pour pouvoir représenter ma fille alors que je suis tout à fait le droit de le faire.

Jacqueline Parra, la mère de famille

Cette mère de famille a obtenu la nationalité française en juillet 2021 et n'a pas encore reçu ses papiers d'identité français. Selon elle, c'est pour cette raison que la demande de passeport pour sa fille a été bloquée. "On ne sait pas pourquoi ils exigent mon passeport français, alors que pour notre fils, c'est mon mari qui avait fait la demande, et ils ne nous ont jamais demandé ce document", soupire la maman de Luz Elena. Effectivement, la procédure pour le passeport de son fils a été beaucoup plus rapide : elle avait été entamée en décembre 2018 pour une livraison en janvier 2019. Le couple estime donc avoir été victime de discrimination de la part de la préfecture de la Sarthe qui gère la demande de passeport. "Notre fille a parfaitement le droit à la filiation française par moi. Elle a son acte de naissance en France, tout est tout à fait en règle, on ne comprend pas pourquoi ça a été bloqué pour ça", pointe du doigt le papa, Damien Lecourt.

Damien Lecourt est en colère car ils ont fait des sacrifices avec sa femme pour se payer ce voyage. "Si on prenait mon revenu d'agriculteur de l'année dernière, le voyage représente quasiment la moitié de mon revenu", précise cet éleveur laitier de 28 ans. Le voyage de deux semaines au Mexique pour rendre visite à la famille de sa femme est prévu des mois, il a nécessité une logistique très complexe : il faut par exemple remplacer Damien Lecourt à la ferme et cela représente un coût de 1000 euros par semaine.

Jacqueline Parra n'a pas vu sa famille et vit également très mal la situation. "Je tiens vraiment à aller voir ma famille par rapport à la santé de certains membres, par rapport au fait que ça fait 8 ans que je ne vois pas ma sœur et que je ne sais pas si je vais les revoir. Si on n'y va pas là, on n'y va pas pour les 4 prochaines années non plus", s'émeut la mère de famille de 29 ans. Jacqueline Parra a un dernier espoir : elle a décalé son billet d'avion à vendredi 5 novembre en espérant recevoir le passeport de sa fille d'ici-là.

Contactée par France Bleu Mayenne, la préfecture de la Sarthe indique qu'il n'existe pas de discrimination, envers qui que soit et pointe du doigt une éventuelle "raison technique" à ce blocage.