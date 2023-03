Privé de son étoile Michelin, mais sauvé de la faillite, le restaurant La Marine va vivre un nouveau départ

C'est l'un des établissements emblématiques en matière de gastronomie dans la Manche. Mais dans la nouvelle édition du célèbre Guide Michelin dévoilée ce matin, l'hôtel Restaurant la Marine a perdu son étoile, information que France Bleu Cotentin vous révélait il y a déjà une semaine. Rien d'étonnant à cela puisque l'établissement n'avait plus de chef depuis plusieurs mois et avait adopté depuis l'été dernier une carte type brasserie. Ca n'en reste pas moins un fait marquant pour un établissement qui détenait le précieux macaron depuis 1986, mais qui a irrémédiablement chuté ces dernières années. Cependant, la perte de l'étoile n'est qu'une péripétie au regard de ce qui a bien failli arriver à cette maison passée à deux doigts de la fermeture définitive en décembre et qui devrait renaître de ses cendres d'ici l'été, avec de nouveaux propriétaires à la barre.

Cuisine gastronomique, et hôtel 4 étoiles

L'établissement qui trône fièrement sur les quais de Carteret n'avait déjà plus de chef depuis plusieurs mois et s'est retrouvé en dépôt de bilan en décembre dernier. On était proche de la liquidation mais quatre offres de reprises ont été présentées, et les actuels propriétaires ont finalement retenu une proposition portée par des professionnels du secteur. Le compromis a été signé : si tout va bien, la transaction et le changement de propriétaires doit intervenir début avril.

L'ambition des futurs propriétaires, et de pouvoir rouvrir l'établissement au plus tôt. L'hôtel pourra continuer à être exploité avec ses 4 étoiles, un classement renouvelé l'an dernier pour quatre ans. En revanche, pas question de viser à tout prix, une étoile Michelin. Les candidats à la reprise n'en font surtout pas un objectif à l'heure où de grands chefs renommés renoncent eux, au macaron. Pour autant, ils promettent une cuisine gastronomique moderne. Et surtout, sauf imprévu, leur projet assure un avenir à ce lieu emblématique.