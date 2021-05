Privé de terrasse le restaurant Maga à Orléans s'invite chez un confrère en attendant le 9 juin

Dimitri Varis le gérant du bar Le Merci, et Marine Abeil et Gautier Venter du restaurant Maga

Dimitri Varis a ouvert en février 2020 son bar à cocktails, le Merci, place du Châtelet à Orléans. "C'était super, ça c'est arrêté brusquement, mais c'était chouette" raconte le jeune homme, qui se lançait pour la première fois à la tête de son propre établissement. Il a eu un mois à peine pour se faire un nom, et un an à essayer de tenir. "J'ai eu quelques aides de l'Etat qui me permettent d'être encore là aujourd'hui".

Deuxième confinement a mis en danger le restaurant

C'est la même chose pour Marine Abeil, aux fourneaux chez Maga. Avec Gautier Venter elle a ouvert ce restaurant basé sur une cuisine locale et inventive, en décembre 2019. Pour le refermer en mars. C'est surtout depuis le deuxième confinement que c'est dur, financièrement, raconte Marine. La réouverture le 9 juin sera décisive : "on ouvrira sept jours sur sept, on n'a pas le choix, et on espère que les clients seront au rendez-vous" !

Maga n'a pas de terrasse, c'est impossible en étant seulement deux, en cuisine et en salle. Mais manquer le rendez-vous du déconfinement, c'était un crève-coeur. Alors avec Dimitri, ils ont trouvé une solution : le Merci leur ouvre sa terrasse, et Maga amène à manger, des petites choses à grignoter, pour aller avec ses cocktails.

"On ne peut pas proposer entrée, plat, dessert, comme au restaurant, là c'est des trucs à picorer, en harmonie avec les cocktails de Dimitri, qu'on apprécie" explique Marine. "On fait comme on peut mais c'est bien de se soutenir".

Une collaboration de quelques jours seulement

Pour Marine et Gautier, chez Maga, ce sera aussi une remise en jambe : "on ne s'est pas vraiment entretenus pendant le confinement" plaisante Gautier Venter. "On a pris du poids, ça va être l'occasion de reprendre le rythme, et puis de rappeler nos fournisseurs qu'on n'a pas vus depuis des mois".

Dimitri, au Merci, apprécie aussi de ne pas rouvrir seul, lui qui apprécie le travail d'équipe, mais qui travaille en solo, parce que pour l'instant son établissement est jeune. La collaboration ne durera malgré tout que quelques jours, du 26 au 30 mai. Ensuite Marine et Gautier retourneront aux fourneaux pour être prêts le jour J, le 9 juin, jour de la réouverture en intérieur.