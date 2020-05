Privé de travail, ce rémouleur tourangeau affûte gratuitement les ciseaux des couturières

On vous parle régulièrement de ces gestes de solidarité qui émergent un peu partout depuis le début du confinement. En voici un nouveau à signaler, celui de Philippe Delaunay. Un rémouleur affûteur mobile basé au Lude, dans la Sarthe, et qui depuis plus de deux semaines maintenant, a décidé d’affûter gratuitement les ciseaux des couturières bénévoles qui fabriquent des masques en tissu à tour de bras.

Déjà plusieurs centaines de ciseaux affûtés gratuitement

Pour cela, il se déplace quasiment tous les jours, en Sarthe donc, mais aussi dans toute l’Indre-et-Loire, sur des parkings, des places de mairie, répondant aux appels des collectivités ou des associations de couturières. Et il rencontre un succès fou.

Une intervention plus que vitale pour la suite des opérations - Mélanie Bresson

Il est notamment arrivé au très bon moment pour l’Association des couturières masquées du Centre-Val-de-Loire, dont Mélanie Bresson est la président. "On commençait justement à être bloqués, avec des ciseaux fatigués, du matériel à renouveler avec des magasins qui étaient fermés. Alors forcément, son intervention a été plus que vitale pour la suite des opérations".

J'ai vraiment le sentiment d'avoir rendu service - Philippe Delaunay

Et elle n’a pas été la seule à faire appel à lui ! Philippe Delaunay a déjà affûté gratuitement entre 500 à 600 ciseaux. "Je ne pensais pas en faire autant. J'étais loin de penser qu'il y avait autant de couturières qui s'étaient mises au travail. J'ai vraiment le sentiment d'avoir rendu service, aux couturières et à la population qui va porter ces masques".

Et puis dit-il, ça lui a aussi fait penser à autre chose qu’à l’avenir incertain de sa petite entreprise. "Pour les petites entreprises telle la mienne, rester à attendre et à se poser mille questions sur le fait de savoir comment ces petites entreprises vont pouvoir survivre, je pense qu'il était beaucoup plus intéressant d'aller se vider la tête, penser à autre chose, et positiver en allant faire de la solidarité". Avec encore cette grande question pour lui. Si le travail va revenir il en est sur, aura-t-il assez de trésorerie pour payer toutes ses charges ?

Philippe Delaunay se dit prêt à continuer à affûter les ciseaux des couturières, même après la fin du confinement. Mais pour pouvoir vivre de son côté, il demandera peut-être une petite participation symbolique. Pour l’instant, il est joignable via sa société PH-AFFUTAGE au 06.61.44.24.32.