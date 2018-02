A Tours, les résidents d'un immeuble privés d'ascenseur depuis deux semaines

Par Annabelle Wanecque, France Bleu Touraine

Les résidents d'un immeuble de six étages à Tours sont privés d'ascenseur depuis le 31 janvier dernier. Et la situation pourrait encore durer quelques semaines, le temps de faire les réparations. Une dame de 87 ans ne peut plus aller faire ses courses.