Privée de spectacle par le Covid, "A portée d'choeur" lance une cagnotte pour les Restos du Cœur

A cause de la pandémie, l'association morbihannaise "A portée d'chœur" n'a pas pu proposer son spectacle annuel de soutien aux Restos du Cœur. Ses membres lancent une cagnotte en ligne et appellent les talents à se manifester pour relayer son initiative.

Ce sont un peu "Les Enfoirés du Morbihan". Depuis 1999, les bénévoles de l'association d'Auray (Morbihan) "A porté d'chœur" proposent un grand spectacle permettant de récolter de l'argent au profit des Restos du Cœur. L'an dernier, un chèque de 23.200 euros a été remis à l'association.

Cette année, les concerts ne peuvent pas avoir lieu à cause du Covid. Les 80 membres de l'association ont dû y renoncer. Pour tenter de compenser cette perte importante, une cagnotte a été ouverte sur Internet et les bénévoles comptent sur la générosité de leurs spectateurs habituels et des autres pour permettre aux plus démunis de manger cet hiver.

Un opération pour mettre en avant les talents

"Nous sommes les plus gros financeurs des Restos dans le Morbihan et on ne peut pas rester les bras croisés," confie Erell Le Bouedec, en charge de la communication de l'association. En parallèle, l'opération #TaltentSolidaire a été lancée sur Instagram et Facebook. "On aimerait que les gens qui ont un talent, qu'ils chantent, qu'ils dansent, qu'ils fassent de la musique, ou autre, enregistrent une petite vidéo en inscrivant ce hashtag et invitent leurs abonnés à donner," explique Erell Le Bouedec.

L'association partagera certaines de ces vidéos sur sa page Facebook afin de continuer à proposer du divertissement à ses fidèles abonnés. "Et si cela peut nous servir à repérer de futurs talents pour le prochain spectacle, pourquoi pas ?!" conclue la chargée de communication.