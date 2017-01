Privée du métier de ses rêves parce qu'elle est diabétique

L'association des jeunes diabétiques et la fédération française des diabétiques lancent une pétition pour dénoncer la discrimination professionnelle dont sont victimes les diabétiques.

Certains métiers sont interdits aux diabétiques en France. Pour dénoncer cet état de fait, l'AJD et la FFD lancent la pétition jefaisunvoeu intitulé "Je fais un vœu, choisir le métier de mes rêves avec mon diabète".

Ils espèrent interpeller les candidats à la présidentielle pour qu'ils s'emparent du sujet. Car aujourd'hui, les diabétiques ne peuvent pas prétendre à tous les métiers.

Un diabétique ne peut être ni policier, ni hôtesse de l'air, ni chauffeur de taxi

Tous les métiers pour lesquels il faut un permis du groupe 2 sont interdits aux diabétiques. C'est le cas pour les chauffeurs de bus scolaires, conducteurs de transports en commun, chauffeur poids lourds, de taxi, d'engins de chantier... Impossible également d'être pilote d'avion ou hôtesse de l'air.

Une grande partie de la Fonction Publique leur est également interdite : tous les métiers de l’armée, les douanes, pompiers, surveillant de prison, les contrôleurs aériens, les marins de la marine marchande, les postes d’outre-mer dans la fonction publique, contrôleur et inspecteur de la Sécurité Sociale et certaines catégories d’ingénieurs dans les ponts et chaussée, les Mines, les eaux et forêt, etc.

Pouvoir faire toute profession avec un suivi médical s'il le faut

L'association demande à ce qu'il n'y ait plus de "profession interdite" mais des évaluations au "cas par cas". Elle met en avant le fait que le diabète est désormais bien prise en charge par les malades avec des progrès médicaux importants qui permettent d'avoir une bonne santé.

La réglementation est aujourd'hui obsolète. Par exemple, il y a 60 ans, les ingénieurs des mines devaient descendre dans les mines et donc avoir une très bonne vision pour travailler dans un environnement aussi sombre. Or, ce n'est plus le cas aujourd'hui.

Alizée Agier rêvait d'être policière

L' héraultaise Alizé Agier ne sera jamais policière malgré des examens réussis. À 22 ans, elle est aussi championne du monde de Karaté avec le club de Castelnau-le-Lez.

Alizée Agier raconte son histoire et participe à la campagne Jefaisunvoeu.