Privés d'ascenseur depuis un mois, les locataires du 372 rue Saint-Pierre réclament des travaux d'urgence

C'est un immeuble de huit étages, privé d'ascenseur depuis le début du mois d'octobre et les pluies diluviennes qui ont noyé le parking et surtout, le local où le moteur de l'ascenseur se trouvait, au sous-sol.

"On ne peut plus recevoir sa famille âgée, quand on habite au huitième étage" - Muriel locataire du dernier étage.