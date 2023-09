Privés de la fibre à Rouen, ils signent une lettre pour alerter sur leur situation

"On n'est pas en centre-ville, mais on est quand même à Rouen !" Christian habite depuis 20 ans les quartiers ouest de Rouen, il n'est toujours pas relié à la fibre, malgré plusieurs lettres annonçant son arrivée comme imminente. "On surveille son installation, mais cela ne vient pas. On commence à se demander si l'on est bien concerné, explique cet entrepreneur, qui travaille régulièrement depuis chez lui. "Parfois, je ne peux pas faire ce que j'ai à faire, comme envoyer une facture, car je n'ai pas assez de réseau." A Rouen, 86% des foyers sont raccordés à la fibre. La moyenne nationale dans les zones très denses, comme Rouen, est de 91%.

D'autres habitants du quartier évoquent des rendez-vous infructueux ou des difficultés à joindre les opérateurs à ce sujet. Surtout, ils aimeraient avoir un calendrier précis d'installation.

L'objectif d'installations d'Orange déjà dépassé

A Rouen, c'est Orange qui s'occupe du raccordement à la fibre. Contacté, le groupe ne donne aucun calendrier mais rappelle que "tous les opérateurs de télécommunications pouvaient s'engager pour fibrer la ville de Rouen. Seul, Orange construit le nouveau réseau fibre* optique pour les Rouennais."* Et le groupe de dire qu'il a en fait déjà dépassé ses projets dans la ville : "Notre objectif initial était de rendre éligibles 67.825 logements et locaux professionnels à la fibre optique FTTH, nous l'avons bien largement dépassé car la ville a connu de nouveau projets immobiliers, des réhabilitations. Aujourd'hui, nous avons amené la fibre optique à 80.000 logements." Orange termine en précisant qu'un réseau 5G existe, "pour ceux qui ont besoin de davantage de débits".

Pas satisfaits de cette situation, environ 300 habitants, avec le conseiller municipal délégué en charge des quartiers ouest Valentin Rasse-Lambrecq, ont écrit une lettre à l'Arcep, l'Autorité de régulation des communications électroniques. Ils y dénoncent "le manque de visibilité et la lenteur du déploiement de la fibre optique". "L'accès au très haut débit est un enjeu central de l'attractivité de nos villes et Métropoles. Avec le développement du télétravail, l'accélération des échanges numériques [...] l'accès au numérique est devenu un droit auquel chacun de nos concitoyens doit pouvoir bénéficier." Valentin Rasse-Lambrecq y tacle l'opérateur, dont "les éléments explicatifs [...] manquent de transparence et de clarté."

Selon nos informations, l'Arcep a bien reçu ce courrier et se penche sur le dossier rouennais. Si l'Autorité ne peut pas contraindre un opérateur à installer la fibre dans tout le territoire, y compris dans une Zone très dense comme Rouen, elle peut intensifier la pression.

Là où le rond est blanc, la fibre n'est pas disponible. Zoom sur un quartier de la ville de Rouen - Capture d'écran Orange

Une logique économique ?

"Il y a une logique de rentabilité, réagit le conseiller municipal délégué à France Bleu, selon qui plusieurs milliers d'habitants sont concernés. Dans les zones très denses, les opérateurs se livrent une véritable guerre commerciale qui repose sur de la rentabilité financière. En clair, on a des rues, près de 10% à Rouen, qui sont volontairement délaissées par les opérateurs car moins rentables à équiper. C'est inadmissible d'avoir une logique de rentabilité financière pour un accès à un service public." L'élu aimerait changer le cadre législatif pour que l'Arcep ait un réel pouvoir sur les opérateurs, partout en France.

Les habitants interrogés pointent aussi une logique économique : "On a l'impression que, parce que nous sommes des pavillons individuels, et non des immeubles collectifs, on n'est pas prioritaires. Pourtant, on a autant besoin d'un bon réseau que les autres", conclut l'un d'eux.

