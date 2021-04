Privés de salles de spectacles, les intermittents de Bourgogne sont décidés à se faire entendre

On ne sait toujours pas quand on pourra retrouver concerts, théâtres et ciné, et une autre incertitude pèse sur le moral des intermittents du spectacle. Ce vendredi 9 avril, ils ont déployé à Dijon une banderole "Non à la reforme de l'assurance chômage " sur le bâtiment de la direction départementale de l'emploi. (ce qu'on appelle les locaux de la Dirrecte)

Ce texte doit entrer en vigueur au 1er juillet , et les intermittents assurent qu'il serait défavorable à tous ceux qui ont un contrat précaire. Une cinquantaine de personnes ont occupé le hall du bâtiment durant une heure et demie et ont pu faire entendre leurs revendications. Elles ont été relayées jusqu'au ministère.

L'occupation s'est déroulée sans heurts - DR

Action de grande ampleur ce samedi matin

Une action commune aura lieu ce samedi 10 avril à Dijon . Elle est organisée avec les théâtres occupés de Besançon, Mâcon, Chalon-sur-Sâone et Lons-le-Saunier. Un texte sera scandé place du marché à partir de 11h. Des tracts seront distribués au public.