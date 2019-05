Privés de soleil et de terrasses à cause d'un nouvel immeuble à Montpellier

Celleneuve, Montpellier, France

Moins de soleil et un accès désormais interdit aux terrasses... c'est le sort réservé aux habitants de la résidence Le Nôtre, dans le quartier Celleneuve à Montpellier.

Depuis l'été dernier, un nouvel immeuble de cinq étages est en cours de construction, juste devant leurs fenêtres. Il y aura 28 logements en tout. Les résidents ont vu pousser un mur de briques de 14 mètres de hauteur, juste sous leur nez.

Un risque d'affaissement

Pour les besoins des travaux, le mur qui longeait les terrasses de la résidence Le Nôtre a été démoli. C'est désormais un grillage en fer qui délimite le terrain des habitants du rez-de-chaussée et l'accès aux terrasses leur est interdit jusqu'à nouvel ordre, à cause du risque d'affaissement. Virginie Massel est locataire depuis trois ans. "On est embêtés, parce qu'actuellement, on paie un loyer pour une terrasse qu'on ne peut pas utiliser", déplore-t-elle. "On a été mis devant le fait accompli, on n'a pas été prévenus".

Une résidence construite "dans les règles"

Pourtant, Cédric Gonzalez, le promoteur à l'origine du projet, l'assure : cette nouvelle résidence "est construite dans les règles". Concernant le risque d'affaissement du terrain, le président de NG Promotion est clair : il n'y a "rien de grave", il reste encore quelques finitions, mais "ce sont des choses basiques et tout à fait courantes".

Les travaux du nouvel immeuble doivent s'achever en novembre 2019.